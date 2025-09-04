Ä¹Ã«ÀîÍ£¡¢¥Þ¥óC¤È2029Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¡ª¡¡¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï4Æü¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ê¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ËMFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤È2029Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½¹Ô·ÀÌó¤Î2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò2Ç¯´Ö±äÄ¹¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Ï¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊWSL¡ËÁ´22»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè1²ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊFWF¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¤ä¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡Ê¥¯¥é¥ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ä¹Ã«Àî¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ÀÌó±äÄ¹¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬Â·¤¤¡¢¤¤¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤³¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¡¼¥¼¡¦¥·¥ç¡¼¥°¥é¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥¤¤¬·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Èà½÷¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤È¶¥¤¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦²æ¡¹¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾Î»¿¤Èº£¸å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ì¡¼¥¶¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¡£2021Ç¯1·î¤Ë¥ß¥é¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ë²ÃÆþ¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¶¨²ñ¡ÊPFA¡Ë¤ÎÁª½Ð¤¹¤ë½÷»ÒÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
