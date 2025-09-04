¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÃË½÷¤¬¡¢¸½ºß²È»ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È1°Ì¤Ï²¿?
¥í¥Ó¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖLOBBY¡×¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î²È»ö¤Î¼Â¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò9·î3Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï2025Ç¯8·î7Æü¡Á8·î8Æü¤Î´ü´Ö¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤Î20Âå¡Á40Âå¤ÎÃË½÷330¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
20Âå¡Á40Âå¤Î¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Î55%°Ê¾å¤¬¸½ºß¡¢1Æü¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö2»þ´Ö°Ê¾å¡×¤Î»þ´Ö¤ò²È»ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë
²ÈÄí¤Ç¸½ºß¡¢1Æü¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²È»ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤¬¡Ö2»þ´Ö°Ê¾å¡Á3»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤Ç35.8%¡¢2°Ì¤¬¡Ö1»þ´Ö°Ê¾å¡Á2»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤Ç31.2%¡¢3°Ì¤¬¡Ö1»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤Ç12.4%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö2»þ´Ö°Ê¾å¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È²óÅúÎ¨55%¤òÄ¶¤¨¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢20Âå¡Á40Âå¤Î¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Î55%°Ê¾å¤¬¸½ºß¡¢1Æü¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö2»þ´Ö°Ê¾å¡×¤Î»þ´Ö¤ò²È»ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÄí¤Ç¸½ºß¡¢²È»ö¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Ã´¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤¬¡ÖºÊ¤¬Â¿¤á¤ËÃ´Åö¡×¤Ç38.2%¡¢2°Ì¤¬¡ÖÉ×ÉØ¤Û¤ÜÈ¾¡¹¡×¤Ç28.2%¡¢3°Ì¤¬¡ÖºÊ¤¬¤Û¤ÜÁ´¤ÆÃ´Åö¡×¤Ç24.8%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤Î20Âå¡Á40Âå¤ÎÃË½÷¤ÎÌó35%¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¹Ô¤¦Æü¡¹¤Î²È»ö¤ä¸½ºß¤Î²È»öÊ¬Ã´¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤Î²È»ö¤ä¸½ºß¤Î²È»öÊ¬Ã´¤ÎËþÂÅÙ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤¬¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¡×¤Ç33.6%¡¢2°Ì¤¬¡ÖËþÂ¡×¤Ç20.9%¡¢3°Ì¤¬¡Ö¾¯¤·ÉÔËþ¡×¤Ç18.2%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¤È2°Ì¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¡×¤È¡ÖËþÂ¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î3°Ì¤Ë¡Ö¾¯¤·ÉÔËþ¡×¤¬¤¤Æ¤ª¤ê¡¢3°Ì¤Î²óÅú¤È¡ÖÉÔËþ¡×(9.7%)¤ª¤è¤Ó¡ÖÂç¤¤¤ËÉÔËþ¡×(7.0%)¤È¤¤¤¦²óÅú¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È²óÅúÎ¨Ìó35%¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤Î20Âå¡Á40ÂåÃË½÷¤ÎÌó35%¤¬¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¤Î²È»ö¤ä¸½ºß¤Î²È»öÊ¬Ã´¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¹Ô¤¦Æü¡¹¤Î²È»ö¤ä²È»öÊ¬Ã´¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë(¤¢¤ëÄøÅÙËþÂ¡¢ËþÂ¡¢Âç¤¤¤ËËþÂ)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤¬¡ÖÁê¼ê¤¬¼çÂÎÅª¤Ë²È»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤Ç33.5%¡¢2°Ì¤¬¡Ö²È»ö¤ÎÊ¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤Ç25.6%¡¢3°Ì¤¬¡Ö²È»ö¤Î¤ä¤êÊý¤ä¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔËþ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç22.3%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼¡¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¹Ô¤¦Æü¡¹¤Î²È»ö¤ä²È»öÊ¬Ã´¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤ë(¾¯¤·ÉÔËþ¡¢ÉÔËþ¡¢Âç¤¤¤ËÉÔËþ)¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤ëÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤¬¡Ö²È»ö¤ÎÉéÃ´¤¬°ìÊý¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤Ç59.1%¡¢2°Ì¤¬¡ÖÁê¼ê¤¬¼çÂÎÅª¤Ë²È»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç41.7%¡¢3°Ì¤¬¡Ö²È»ö¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬Äã¤¤¤«¤é¡×¤Ç26.1%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤Î20Âå¡Á40Âå¤ÎÃË½÷¤¬¡¢¸½ºß²È»ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢Âè1°Ì¤Ï¡ÖÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¡¦¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤³¤È¡×
¸½ºß²È»ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤¬¡ÖÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¡¦¿çÌ²¤ò¤È¤ë¡×¤Ç28.8%¡¢2°Ì¤¬¡Ö¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡×¤Ç24.8%¡¢3°Ì¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¡×¤Ç21.2%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤Î20Âå¡Á40Âå¤ÎÃË½÷¤¬¡¢¸½ºß²È»ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¡ÖÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¡¦¿çÌ²¤ò¤È¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
