ÅÄÂ¼Î¼¡¡ÉñÂæ¡Ö¥ê¥¢²¦2025¡×¹ßÈÄ¤Ç¼Õºá¡¡¡ÖÌò¼Ô¤ÏÀ¼¤¬Ì¿¡Ä¤½¤ÎÀ¼¤ò¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥ÅÄÂ¼Î¼¡Ê79¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢ÉñÂæ¡Ö¥ê¥¢²¦2025¡×¡ÊÅìµþ¡¦»°±Û·à¾ì¡Ë¤Î¹ßÈÄ¤òÅÁ¤¨¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
ÅÄÂ¼¤Ï¡¢4Æü³«Ëë¤Î¡Ö¥ê¥¢²¦¡Ý¡×¤Ç¥±¥ó¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½éÆüÁ°Æü¤Î3Æü¤ËÀ¥ÅÄµÈ»Ë¤Ø¤ÎÂåÌò¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÄÂ¼¤Ï¼«¿È¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö»°±Û·à¾ì¸ø±é¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¡¢»ä¡¢¹ßÈÄ¤¹¤ë»ö¤Ë·èÃÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö»ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¡Ø¥ê¥¢²¦¡Ù¤ò¹¥¤¤ÊÊý¡¹¡£¤½¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÂçÊÑÂ¿Àª¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
ÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤Ë¡ÖÌò¼Ô¤Ï¡ØÀ¼¡Ù¤¬Ì¿¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡ØÀ¼¡Ù¤ò¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¼Ê¬¤Ë¼£ÎÅ¤Ë¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¶å·î»ÍÆü¤Î½éÆü¤Þ¤Ç¤Ë´°¼£¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¹ßÈÄ¤ò·èÃÇÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òÅÇÏª¡£
¡ÖÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Å¤Í¤ÆÏÍ¤Ó¡¢¡Ö»ä¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¥±¥ó¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤ëÀ¥ÅÄµÈ»Ë·¯¤Ï¡¢»ä¤È30Ç¯¤¢¤Þ¤êÉñÂæ¤ò°ì½ï¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¤¹¡£À¥ÅÄ·¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¥ÅÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£