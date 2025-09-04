ÇÏ¼ç¡¦¾¾ËÜ¹¥Íº»á¤òÅé¤ß¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¸¥²ÖÂæ¤ÈµÄ¢Âæ¤òÀßÃÖ
¡¡8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÀÂµî¤·¤¿ÇÏ¼ç¡¦¾¾ËÜ¹¥Íº»á¤òÅé¤ß¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¸¥²ÖÂæ¤ÈµÄ¢Âæ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ»á¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Íºå¿ÀÇÏ¼ç¶¨²ñ²ñÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢¸Ä¿ÍÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆJRAÄÌ»»2000¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂ¿Âç¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¹×¸¥¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢ºå¿ÀÇÏ¼ç¶¨²ñ¤Èºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¸¥²ÖÂæ¡¦µÄ¢Âæ¤ÎÀßÃÖ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀßÃÖ´ü´Ö¤Ï9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢15Æü¡Ê½Ë·î¡Ë¤Î·×5Æü´Ö¡£¾ì½ê¤Ïºå¿À¶¥ÇÏ¾ìÀ¾2³¬¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
