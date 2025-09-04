¡È¥ê¥â¥³¥ó1¤Ä 10ÉÃ¤Ç»ß¿å¡É Åì³¤¹ë±«¤Ç6²¯±ß¤ÎÈï³²¼õ¤±¤¿¹©ºîµ¡³£¥áー¥«ー ¶µ·±¤ËŽ¢¿»¿å¤·¤Ê¤¤¥É¥¢Ž£³«È¯ °¦ÃÎ¡¦À¶¿Ü»Ô
25Ç¯Á°¡¢9·î¤ÎÅì³¤¹ë±«¡£Èï³²³ÈÂç¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂæÉ÷15¹æ¤Ç¤â·Ù²ü¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê»ëÄ°¼Ô±ÇÁü¡Ë¡Ö¹¿¿å¤À¤è¡ª¤ï¤«¤ë⁉¡×
¡Êµ¼Ô 2000Ç¯9·î¡Ë
¡Ö·è²õ¤·¤¿¸½¾ì¤«¤é¤Ï¡¢Ãã¿§¤¯Âù¤Ã¤¿¿å¤¬ÉÕ¶á¤Î½»Âð³¹¤Ë¼¡¡¹¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
Åì³¤ÃÏÊý¤ÎÌó7ËüÅï¤¬¿»¿å¡£Åö»þÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿°¦ÃÎ¸©À¶¿Ü»Ô¤Î¹©ºîµ¡³£¥áー¥«ーËÏÂ¹©¶È¤Ï¡¢¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿å¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¼«Æ°¥É¥¢¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¿»¿å¤·¤¿¾ì½ê¤Ë»Ç¤¦¤È¡Ä
¡ÊËÏÂ¹©¶È ·úºà»ö¶ÈÉôÄ¹ ÎëÌÚ¸ç¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ÎÊÕ¤ê¡Ê¤ÎÊÉ¡Ë¤ËÀþ¤¬¤ºー¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾²ÌÌ¤«¤éÌó50¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤ËÀþ¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡£¤³¤ì¤¬¿å¤¬¿»¤«¤Ã¤¿À×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
£Ñ¡¥¤³¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ñºà¤Ï¡©
¡Ö¤³¤Î¤Ø¤ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÑµÑ¡×
²ñ¼Ò¤ÎÈï³²³Û¤Ï¡¢Ìó6²¯±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥â¥³¥ó1¤Ä¤Ç¡ª10ÉÃ¤Ç»ß¿å
µîÇ¯¡¢ËÏÂ¹©¶È¤ÏÅÅÆ°ËÉ¿å¼«Æ°¥É¥¢¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¥¹¥Þー¥È¡×¡ÊÄê²Á600Ëü±ß¡Ë¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡©
¡ÊºùÂôµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
¡Ö¡Ø10ÉÃ¤Ç»ß¿å ¥ê¥â¥³¥ó°ì¤Ä¤Ç°Â¿´¤ò·Á¤Ë¡Ù¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¥ê¥â¥³¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥Ö¥¶ー¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤Î·ä´Ö¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÏÂ¹©¶È·úºà ÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥²¥ê¥é¹ë±«¤Ê¤É¤Ç¿å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìó50¥»¥ó¥Á¤Î¿å°Ì¤Þ¤Ç¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢Âç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿ÁÛÄê¤Ç³Î¤«¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÊºùÂô¡Ë
¡Ö¿»¿å20¥»¥ó¥Á¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ³°¤òÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡ÄÁ´Á³Ï³¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¼¤ÎÊý¤ä´Ö¤È¤«¡¢°ìÅ©¤â¿å¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¤Ç¤ÏËÉ¿å¥âー¥É¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤È¡©
¡ÊºùÂô¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤¤¹¤´¤¤¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢¼¼Æâ¤Ë¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×
¤³¤Î¤Û¤«¼êÆ°¼°¥¿¥¤¥×¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¼°¤ÎËÉ¿å¼«Æ°¥É¥¢¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥£¥Þ¡×¡ÊÄê²Á80Ëü±ß¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢À¶¿Ü»Ô¤ÎËÉºÒ¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÏÂ¹©¶È¤Ï25Ç¯Á°¤Ë¼õ¤±¤¿Èï³²¤ò¥Ð¥Í¤Ë¡¢º£¸å¤â³¹¤Î¿»¿åÂÐºö¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÏÂ¹©¶È ·úºà»ö¶ÈÉôÄ¹¡¦ÎëÌÚ¸ç¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿å¤ÎºÒ³²¤Ê¤É¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¡¢Á´¹ñ¤Ç¡Ê¿å³²¡Ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¤é¡×
