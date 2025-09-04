¿··¿¡ÖÁ´Ä¹4.7m¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×26Ç¯½Õ¤ËÈ¯Çä¤Ø¡ª¡Ö3Îó7¿Í¾è¤ê¡×¡õ¤á¤Á¤ã¹¥Ã²Ù¼¼¤Ë¡Ö´Ñ²»³«¤¥É¥¢¡×»ÅÍÍ¤â¡ª Â¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¡È¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¡É¤¬Ì¥ÎÏ¤Îµ¯°¡¡ÖPV5¡×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
26Ç¯½Õ¤ËÆüËÜÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ö¿··¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×
¡¡´Ú¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼ µ¯°¡¡Ê¥¥¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤ËIVEX¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»¸÷ÌÀ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖKia PV5 Tech Day¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·À¤Âå¾¦ÍÑEV¡ÖPV5¡×¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¤ÏÁÐÆü¤¬Kia Corporation¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëEV¥Ð¥ó¡ÖPBV¡ÊPlatform Beyond Vehicle¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈÎÇäÁíÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯½Õº¢¤«¤éPV5¤òÁ´¹ñ¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿··¿¡Ö Á´Ä¹4.7m¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÆüËÜÆ³Æþ¤ò¹µ¤¨¤ëPV5¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¥¢¤Ï½¾Íè¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¡¢EV¥Ð¥ó¥·¥ê¡¼¥º PBV¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿PV5¤Ï¡¢¾èÍÑ¤Î¡Ö¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È²ßÊªÍÑ¤Î¡Ö¥«¡¼¥´¡×¤«¤é¤Ê¤ë2¥¿¥¤¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÀè¶î¼Ô¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëPV5¤Ç¤Ï¡¢³«È¯ÃÊ³¬¤«¤é¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¿±Ç¡£
¡¡¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î³ÈÄ¥À¤äÏ¢·ëÀ¡¢ÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤¿³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¥«¡¼¥´¡Ê¥í¥ó¥°¡Ë¶¦¤ËÁ´Ä¹4695mm¡ßÁ´Éý1895mm¡ßÁ´¹â1899mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2955mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¡¼¥´¡Ê¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ¡Ë¤Ç¤ÏÁ´¹â¤¬2210mm¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¡¢²ÙÊª¤ÎÀÑºÜ¸úÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤Ï¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥«¡¼¥´¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê³°´Ñ¤¬Ì¤Íè´¶¤òÉº¤ï¤»¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¥Ï¥¤¥ä¡¼¤Ê¤É¤ÎÎ¹µÒÍ¢Á÷¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤ËºÇÅ¬²½¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¡¢2-3-0¤Î5¿Í¾è¤ê¡¢2-2-3¤Î7¿Í¾è¤ê¡¢1-2-3¤Î6¿Í¾è¤ê¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ä¸åÉôºÂÀÊ¤Î¥Ò¡¼¥¿¡¼¥·¡¼¥È¡¢ÆÈÎ©À©¸æ¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¡¢²÷Å¬À¤ò½Å»ë¤·¤¿ÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¥«¡¼¥´¤Ï¡¢ÇÛÁ÷¶È¤ä»ÜÀß´ÉÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¹¤ËÆÃ²½¡£
¡¡Áö¹ÔÃæ¤Î¾×·â¤ä¿¶Æ°¤Ë¶¯¤¤Àß·×¤È¤·¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖL-Track¥é¥²¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥É¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢²ÙÊª¤äºî¶ÈÆ»¶ñ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¸ÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¹â¤òÄã¤¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÙÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·ºî¶È¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥í¥ó¥°¤È¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ¤Î2¼ïÎà¤òÀßÄê¤·¡¢¤È¤¯¤Ë¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ»ÅÍÍ¤Ï¼¼Æâ¹â¤¬ºÇÂçÌó1.8¥á¡¼¥È¥ë¤ò³ÎÊÝ¡£
¡¡Âç·¿²ßÊª¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢180ÅÙ³«ÊÄ²ÄÇ½¤Ê´Ñ²»³«¤¤Î¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤ä¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥å¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ä°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ëÁõÈ÷¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï43.3kWh¤ÎLFP¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡¢51.5kWh¤È71.2kWh¤ÎNCM¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¤Î3¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤òÁªÂò¤·¤Æ¤â¥â¡¼¥¿¡¼¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ120kW¡ÊÌó163ps¡Ë¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯250Nm¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºPV5¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¥«¡¼¥´¡Ê¥í¥ó¥°¡Ë¤ÎÀ½Â¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢Â³¤¤¤ÆÄÉ²Ã¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ç¼¡ÅêÆþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê¥í¥ó¥°¡Ë¤ä¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥«¡¼¥´¡¢¥«¡¼¥´¡Ê¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ç·×7¼ïÎà¤Î´ðËÜ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼çÍ×ÉôÉÊ¤ä¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯Êý¼°¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥Ü¥Ç¥£¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊFlexible Body System¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏºÇÂç16¼ïÎà¤ÎÅ¸³«¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²Á³Ê¤Ï²¤½£¤Ç¤Ï3Ëü5000¥æ¡¼¥í¡ÊÌó600Ëü±ß¡Ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£