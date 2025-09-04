¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¡£¿´¤Î¥É¥¢¤òºÇ½é¤Ã¤«¤é¤¹¤Ã¤´¤¤³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¡×
½÷Í¥¤ÎÌÚÎµËãÀ¸¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤°¤ë¤Ã¤È´ØÀ¾ ¤ª¤Ò¤ë¤Þ¤¨¡×¡ÊNHKÂçºå¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ìë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
9·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÌë¥É¥é¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÌÚÎµËãÀ¸¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¸µÅ·Ê¸Éô¤Ç¤¢¤ë4¿Í¤Î¿ÍÊª¤òÌÚÎµËãÀ¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢ÊÒ»³Í§´õ¡¢°ËÆ£ËüÍý²Ú¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢1ÏÃ¤«¤é¡¢ÌÚÎµ¤È¿¹ÅÄ¤ÏÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÚÎµ¤Ï¿¹ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖË¾ÃÒ¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£²ó¡Ê¿¹ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¡Ë¤Ò¤«¤ê¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤À¤·¡¢¿´¤Î¥É¥¢¤òºÇ½é¤Ã¤«¤é¤¹¤Ã¤´¤¤³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ª»Ï¡¢»ä¤¬Èà½÷¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ç½¸Ãæ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»þ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÈà½÷¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
