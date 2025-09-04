¡Ú³ÚÅ·SS¡Û¤³¤É¤âÍÑ¥«¥á¥é¤¬50¡óOFF¡ª ¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤êÆ°²è»£±Æ¤â¤Ç¤¤ë¡Ú2025.9¡Û
¡Ú³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§9·î4Æü20»þ～9·î11Æü1»þ59Ê¬ ¡Ú¥¥Ã¥º¥È¥¤¥«¥á¥é¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥È ¥¤¥¨¥íー¡Û ÈÎÇä»þ´Ö¡§9·î6Æü11»þ00Ê¬～11»þ59Ê¬ ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§11,380±ß¢Í¥»ー¥ë²Á³Ê¡§5,690±ß ¢¨100Âæ¸ÂÄê ¡Ú»Ò¶¡ÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¥«¥á¥é¡Û ÈÎÇä»þ´Ö¡§9·î9Æü23»þ30Ê¬～23»þ59Ê¬ ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§4,980±ß¢Í¥»ー¥ë²Á³Ê¡§2,490±ß ¢¨3,000Âæ¸ÂÄê
¡¡³ÚÅ·¤Ï¡¢³«ºÅÃæ¤Î¡Ö³ÚÅ·¥¹ー¥ÑーSALE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡ÍÑ¤Î¥«¥á¥é2ÅÀ¤ò¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¥Ã¥º¥È¥¤¥«¥á¥é¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥È ¥¤¥¨¥íー¡×¤È¡Ö»Ò¶¡ÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¥«¥á¥é¡×¤Î2ÅÀ¡£
¡¡¡Ö¥¥Ã¥º¥È¥¤¥«¥á¥é¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥È ¥¤¥¨¥íー¡×¤Ï¡¢SD¥«ー¥ÉÉÕ¤¤Î2,200Ëü²èÁÇ¤Î¥«¥á¥é¡£»£±Æ¤·¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¿¥¤¥Þーµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥ìー¥à¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ーµ¡Ç½¡¢Æ°²è»£±Æ¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½ÅÎÌ¤Ï145g¤ÇUSB Type-C¤Ç¤Î½¼ÅÅÊý¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡ÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¥«¥á¥é¡×¤Ï¡¢SD¥«ー¥ÉÉÕ¤¤Î2,600Ëü²èÁÇ¤Î¥«¥á¥é¡£¥Õ¥ìー¥à¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿ーµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¸¡ÃÎµ¡Ç½¤ä¥¿¥¤¥Þーµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Æ°²è»£±Æ¤â¤Ç¤¤ë¡£½ÅÎÌ¤Ï½ÅÎÌ¤ÏÌó81g¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Ñー¥×¥ë¡¢¥¤¥¨¥íー¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Î7¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¥¥Ã¥º¥È¥¤¥«¥á¥é¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥È ¥¤¥¨¥íー¡Û ¡Ú»Ò¶¡ÍÑ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥¤¥«¥á¥é¡Û