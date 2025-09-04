ÃíÌÜ¤ÎºÛÈ½¡¡26ÀÊ¤ÎËµÄ°·ô¤òµá¤á370¿Í¡ÚÃæÌî»Ô£´¿Í»¦³²»ö·ï½é¸øÈ½¡Û»ö·ïÈ¯À¸¤«¤é2Ç¯3¤«·îÍ¾¤ê¡¡Æ°µ¡¤Ï¡Ä»ÔÌ±¤Î´Ø¿´¹â¤¯
¤ª¤È¤È¤·¡¢ÃæÌî»Ô¤Ç½»Ì±¤Î½÷À2¿Í¤È·Ù»¡´±2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬4Æü¡¢Ä¹ÌîÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÛÈë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½¸å¡¢ÀÄÌÚÈï¹ð¤ÎÊÛ¸î¿Í¤ÏÈï¹ð¤¬½é¸øÈ½ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÌÛÈë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ýー¥È
¡Ö¸áÁ°9»þÁ°¤Ç¤¹¡£½é¸øÈ½¤òÁ°¤ËÄ¹ÌîÃÏºÛ¤Ë¤ÏËµÄ°·ô¤òµá¤á¤ÆÂçÀª¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢³«Äî¤ª¤è¤½30Ê¬Á°¤Î¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡£
Èï¹ð¤ò¾è¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ö¤¬ºÛÈ½½ê¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿Í¤È½ÆÅáË¡°ãÈ¿¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÌî»Ô¹¾Éô¤ÎÇÀ¶ÈÀÄÌÚÀ¯·ûÈï¹ð34ºÐ¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÀÄÌÚÈï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·¤Î5·î25Æü¡¢»¶ÊâÃæ¤À¤Ã¤¿¶á¤¯¤Ë½»¤àÃÝÆâÌ÷»Ò¤µ¤ó¤ÈÂ¼¾å¹¬»Þ¤µ¤ó¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÆÍ¤»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¡¢¤µ¤é¤ËÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÃæÌî·Ù»¡½ð¤ÎÃÓÆâÂîÉ×¤µ¤ó¤È¶Ì°æÎÉ¼ù¤µ¤ó¤ò¥Ïー¥Õ¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£