¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¡×ÅÐ¾ì¤Î¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë£Ó£Î£ÓÈ¿¶Á¡Ö¤¨¡©¡ª¡×¡ÖÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Öµ×¡¹¸«¤¿¤±¤É°õ¾Ý°ã¤¦¡×¡Öº£¤ÎÊý¤¬£±²¯ÇÜ¤¤ì¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤¬£³Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î½é´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤¬¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤É°õ¾ÝÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¡Öµ×¡¹¤Ë£Ô£Ö¤Ç´Ñ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¡©¤Ã¤ÆÎÉ¤¤½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£°£µÇ¯£±·î¡¢£²£³ºÐ¤Ç¥â¡¼Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤·¤¿ÈÓÅÄ·½¿¥¡Ê£´£´¡Ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï£±£²ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤È£·ºÐ¤ÎÌ¼¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¡£
¡¡¥µ¥é¥µ¥é¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÈÓÅÄ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡©ÈÓÅÄ·½¿¥¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡ÖÈÓÅÄ·½¿¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¡Ö¤¨¡©¡ª¥â¡¼Ì¼¤ÎÈÓÅÄ·½¿¥¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡©Á´¤¯µ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ö¥¥ì¥¤¤ËºÐ½Å¤Í¤Æ¤ë¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿ÈÓÅÄ·½¿¥¤µ¤ó¤¬¡¡¤¹¤Ã¤«¤êÁÇÅ¨¤Ê½Ê½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤¿¡ª¡×¡Ö¸½Ìò¤Î»þ¤è¤êº£¤ÎÊý¤¬£±²¯ÇÜ¤¤ì¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£