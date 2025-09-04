VT COSMETICS¤«¤é¿·ÅÐ¾ì♡¥êー¥É¥ëS¥ß¥Ë¥é¥¤¥ó¤Ç¼ê·Ú¤ËÈþÈ©¥±¥¢
´Ú¹ñÈ¯¤Î¿Íµ¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖVT COSMETICS¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¥·¥êー¥º¡Ø¥êー¥É¥ëS ¥ß¥Ë¥é¥¤¥ó¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·Á³Í³Íè¤ÎÈùºÙ¤ÊÈþÍÆ¿Ë¢¨1¤ò±þÍÑ¤·¤¿ÅÉ¤ëÈþÍÆ¿Ë¥±¥¢¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Çµ¤·Ú¤Ë»î¤»¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¸ÂÄê¤Î¡Ø¥ß¥Ë¥ì¥Ã¥É¥êー¥É¥ëS¡Ù¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Î¹¹Ô¤äÆü¾ï¤Î»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø♡ËèÆü¤Î¥±¥¢¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¥¨¥¹¥Æµé¤ÎÈþÈ©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥êー¥É¥ëS¥ß¥Ë¥é¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ
Å·Á³Í³Íè¤ÎÈùºÙ¤ÊÈþÍÆ¿Ë¢¨1¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¥êー¥É¥ëS¡×¤Ï¡¢ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¡¢¥Ï¥ê¤È¥Ä¥ä¤ËËþ¤Á¤¿È©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËCICAÀ®Ê¬¢¨2¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢È©¹Ó¤ì¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦½èÊý¡£¥ß¥Ë¥é¥¤¥ó¤Ï»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤10mL¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤ª»î¤·ÍÑ¤äÎ¹¹ÔÍÑ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢²Á³Ê¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥¹¥á¥Ç¥³¥ë¥Æ¡Û¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢♡¥æー¥¹ ¥Ñ¥ïー ¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹ ¥íー¥·¥ç¥óÃÂÀ¸
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È²Á³Ê¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¢¡¥êー¥É¥ëS 100¡Ê10mL¡¿ÀÇ¹þ869±ß¡Ë
ËèÆü»È¤¨¤ë¥Ç¥¤¥êー¥¿¥¤¥×¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ØÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡¥êー¥É¥ëS 300¡Ê10mL¡¿ÀÇ¹þ1,089±ß¡Ë
¥¨¥¹¥Æµé¤Î½¸Ãæ¥±¥¢¤ò¼«Âð¤Ç¼Â´¶¡£ÈþÍÆÀ®Ê¬¤ò³ÑÁØ¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¥êー¥É¥ëS 700¡Ê10mL¡¿ÀÇ¹þ2,189±ß¡Ë
¶¯¤á¤Î»É·ã¤ÇÇ¯ÎðÈ©¤Ë¤â¥¢¥×¥íー¥Á¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥±¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¡¥ß¥Ë¥ì¥Ã¥É¥êー¥É¥ëS 100¡Ê10mL¡¿ÀÇ¹þ979±ß¡¿¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¸ÂÄê¡Ë
¥É¥é¥´¥ó¥Ö¥é¥Ã¥É¢¨4ÇÛ¹ç¤Ç¡¢·ò¤ä¤«¤Ê¥Ï¥êÈ©¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÈþÈ©¥±¥¢
¥êー¥É¥ëS¥ß¥Ë¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢·ÈÂÓ¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç½ÐÄ¥¤äÎ¹¹Ô¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¡ý¡£CICA REEDLE®¢¨5¤äÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤äÌÓ·êÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÚ»º¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¥±¥¢¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¢ö
¢¨1 ¥·¥ê¥«(¥¹¥¯¥é¥Ö)
¢¨2 ¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹(À°È©)
¢¨4 ¥¯¥í¥È¥ó¥ì¥¯¥ì¥ê¼ù»é(À°È©)
¢¨5 ¥Ä¥Ü¥¯¥µ¥¨¥¥¹(À°È©)¡¢¥·¥ê¥«(¥¹¥¯¥é¥Ö)
ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¥êー¥É¥ëS¤ò¥×¥é¥¹♡
VT COSMETICS¤Î¡Ø¥êー¥É¥ëS ¥ß¥Ë¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥êー¤«¤é½¸Ãæ¥±¥¢¤Þ¤ÇÈ©¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¿·¤·¤¤ÈþÈ©¥µ¥Ýー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¸ÂÄê¤Î¡Ø¥ß¥Ë¥ì¥Ã¥É¥êー¥É¥ëS¡Ù¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥±¥¢¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£µ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©