¡Ö¼ã¼Ô¤Î³¹¡×Ç®³¤¤¬À¤³¦Åª¥ê¥¾¡¼¥È¤Ø!? ³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Íµ¤²¹Àô³¹¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
Åìµþ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤ÇÌó40Ê¬¡¢´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤ÏÁêÌÏÏÑ¤È¡¢»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë·ú¤ÁÊÂ¤Ö¥Û¥Æ¥ë¤ä²¹ÀôÎ¹´Û¡£¤³¤³¤Ï¡¢³¤¤È»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤²¹ÀôÃÏ¡¢Ç®³¤¤À¡£
Ç®³¤¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÌ¾Åò¤È¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤Ê³¹ÊÂ¤ß¡¢³¤Á¯Ð§¡¢¿©¤ÙÊâ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë¼ã¼Ô¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Ç®³¤±ØÁ°¤Î¾¦Å¹³¹¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â¸¶½É¡¦ÃÝ²¼ÄÌ¤ê¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤À¡£
½ÉÇñµÒ¿ô¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÈÇ®³¤¤Î°ËÆ¦»³¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚÀÐÎ®ºÒ³²¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÌó153Ëü¿Í¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÌó306Ëü¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë300Ëü¿ÍÂæ¤ò²óÉü¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¸©Æâ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë½ÉÇñÀÇ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û½ÉÇñÎÁ¶â¤Ï¡Ä¡Ä2026Ç¯³«¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ·úÀßÃæ¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë
°¦ÃÎ¸©¤«¤éË¬¤ì¡¢»ÔÆâ¤Î¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿²ñ¼Ò°÷½÷À¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Ë½ÉÇñÀÇ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö½ÉÇñÀÇ¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£200±ß¤Ê¤é°Â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½ÉÇñ¶È¼Ô¤«¤é¤ÏµÒÎ¥¤ì¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÉÇñ¹µ¤¨¤Ê¤É¤â¸«¤é¤ì¤º¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤«¤é¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¸½ºß¡¢½ÉÇñÀÇ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï12¼«¼£ÂÎ¡Ê2025Ç¯7·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤À¡£1¿Í1ÇñÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï100¡Á200±ß¡¢ËÌ³¤Æ»¥Ë¥»¥³Ä®¤Ç¤Ï100¡Á2000±ß¡£µþÅÔ»Ô¤Ç¤Ï200¡Á1000±ß¤À¤¬¡¢2026Ç¯¤Ë¾å¸Â¤¬1Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
DMO¤È¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ÎÀìÌç¿Íºà¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤È¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦´±Ì±°ìÂÎ¤ÎÁÈ¿¥¤À¡£¼«¼£ÂÎ¤ä´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿´Ñ¸÷¿¶¶½¤ò°ì¸µÅª¤ËÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¼ç¤Ë¹ñ¤äÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÊä½õ¶â¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤ëDMO¤ò¡¢½ÉÇñÀÇ¤òºâ¸»¤Ë±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤ÎÇ®³¤»Ô¤Î´Ñ¸÷Í½»»¤Ï¡¢Ç¯´ÖÌó4²¯5000Ëü±ß¡£¤³¤ì¤Ë½ÉÇñÀÇ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Í½»»¤¬ÇÜÁý¤¹¤ë¡£Ç¯´ÖÌó10²¯±ß¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»È¤¤Æ»¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤³¤«¤é¸½ºß¤ÎÇ®³¤¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯°Ê¹ß¤À¡£2013Ç¯¤«¤é3¤«Ç¯·×²è¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿´Ñ¸÷¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö°Õ³°¤ÈÇ®³¤¡×¤ä¡¢U¥¿¡¼¥ó¤·¤¿¼ã¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤¬ÁÕ¸ù¡£
2014Ç¯¤Ë¤Ï½ÉÇñ¼Ô¿ô¤¬V»ú²óÉü¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Î´Ñ¸÷Çò½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À®¸ù»öÎã¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ç®³¤¤¬È¯Å¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ô¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¼ûÍ×³«ÂóÀè¤Î1¤Ä¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢º£¸å¤âÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡ÊË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¡Ë¤À¡£
¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢Ç®³¤»Ô¤Î½ÉÇñ¼ÔÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï5¡óÄøÅÙ¡£º£¸å¡¢Ç®³¤¤ÏÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ç®³¤´Ñ¸÷¶É¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ç®³¤´Ñ¸÷¶Éº£Ç¯7·î¤Ë2Ì¾¤ÎÀìÌç¿Íºà¤¬ÃåÇ¤¤·¡¢ËÜ³Ê²ÔÆ¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ç®³¤´Ñ¸÷¶É¡£¤½¤Î1¿Í¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸ÅÀîºé»Ò¾ïÌ³Íý»ö·óCMO¤Ë¡¢¸½¾õ¤ÈÇ®³¤¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤ÏÇ¯Æâ¤ËºöÄê¤µ¤ì¤ë¼¡¤Î5¥«Ç¯¤Î´Ñ¸÷·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»ë»¡¤ä³ÆÃÏ¤Î¶¨²ñ¡¦ÁÈ¹ç¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¤´°§»¢¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñÆâ³°¤äÇ®³¤¤Î¾õ¶·¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤·¡¢ÀïÎ¬¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ê¸ÅÀî¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¤Ï¥¿¥Ò¥Á¡¢¥É¥Ð¥¤¤Î´Ñ¸÷¶É¤Ç·×10Ç¯¤Û¤É¹Êó¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£Ç®³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÈÂ¿ÍÍÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÇ®³¤¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢½½¹ñÆ½¤«¤é°ËÆ¦»³¤Ø²¼¤ê¤ë¥Ï¥¤¥¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë644¼ï¤ÎÌîÄ»¤Î¤¦¤Á40¡ó¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ç®³¤¤Ï²¹Àô¤Ë³¤¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¤µ¤é¤Ë»³¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡×
½½¹ñÆ½¤Ï¡¢Ç®³¤¤Î³¹Ãæ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÙ»Î»³¤òÏ¼¤«¤éË¾¤á¤ë¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¡£¼þÊÕ¤Î»³Êâ¤¤Ï´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ï¥¤¥«¡¼¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¡£
²¹Àô¡¢³¤¡¢»³¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡Ä¡ÄÂ¿ÍÍÀ¤ÏÇ®³¤¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤¬¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ®³¤¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö»ä¤Ï1¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Ä¤Ä¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¥³¥í¥Ê²Ò¸å¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¥Ë¡¼¥º¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ç®³¤¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÂª¤¨¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ç®³¤¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î·úÀß¡¢³«¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Ç®³¤¥µ¥ó¥Ó¡¼¥ÁÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥é¥Ó¥¹¥¿Ç®³¤¥Æ¥é¥¹¡×¤¬2026Ç¯³«¶ÈÍ½Äê¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖACAO SPA & RESORT¡×¤¬2027Ç¯¤ËÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Ó¥ì¥Ã¥¸·¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ò³«¶È¤¹¤ë¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢³¤´ß¶á¤¯¤ÎÃæ¿´³¹¤äÍèµÜ±Ø¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô¤Î³«È¯¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤À¡£
°ìÅïÂß¤·¤Î¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¡ÊÂßÊÌÁñ¡Ë¤¬Â³¡¹¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤À¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍ¶Ã×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¡ÊJNTO¡Ë¤Î³¤³°¸þ¤±¥µ¥¤¥È¡ÖJAPAN WHERE LUXURY COMES TO LIFE¡×¤Ç¤â¡¢Ç®³¤¤Î¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë»ÜÀß¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÅÌ±²È¤ä¸µÊÝÍÜ½ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃ¿§¤¢¤ë·úÊª¤äÆâÁõ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤äÅÁÅýÊ¸²½ÂÎ¸³¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£ÃÏ¸µ¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë½ÐÄ¥ÎÁÍý¤ä¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
JNTO¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÎ¹¹Ô¡Ê¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡Ë¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1²ó¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç1¿Í100Ëü±ß°Ê¾å¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÃ±¤Ë¾ÃÈñ³Û¤¬Âç¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤ÎÅÁÅý¤äÊ¸²½¡¢¼«Á³¤Ê¤É¤Ë¿¨¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ç®³¤¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÈÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤âÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯³«¶È¤Î¡ÖÇ®³¤¥Ñ¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Û¥Æ¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤Ê¤¤¡ÖÇñ¿©Ê¬Î¥¡×·Á¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹ÍøÍÑ¤òÂ¥¤¹½É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î°ìÎã¤À¡£
¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤âÏ·ÊÞÎ¹´Û¤Ç¤â¡¢½É¤Ë¡Ö¤ª¤³¤â¤ê¡×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç®³¤¤Î³¹¤â¼«Á³¤â³Ú¤·¤à¡£¤½¤ì¤¬ÃÏ°è³èÀ²½¤È¶¦¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡ÈÇ®³¤¡á¡û¡û¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Ë´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
Ç®³¤»Ô¤Ç¤Ï¡¢µÙÆü¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊ¿½à²½¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç®³¤±ØÁ°¤Î¸òÄÌ½ÂÂÚ´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¤Î»Üºö¤â¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ò²ó¤ëÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ä¡¢ºäÆ»°ÜÆ°¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ç®³¤¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷µÒ¼õ¤±Æþ¤ì¤Î¤¿¤á¤ÎÀ°È÷»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âº£¸å¡¢Ç®³¤´Ñ¸÷¶É¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡ÖÇ®³¤¤¬¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯V»ú²óÉü¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿À®²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÃåÇ¤¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤ä»ÔÌ±¡¢Ç®³¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¡¢¡È¥ª¡¼¥ëÇ®³¤¡É¤ÇÇ®³¤¤ò¤è¤ê¤è¤¤³¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ï°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
º£¸å¤Ï¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¢ÂÐÌÌ¤Î¾ì¤âÀß¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎDMO¤È¡¢¡È¥ª¡¼¥ëÇ®³¤¡É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç®³¤¤Ïº£¸å¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÇÑÔÒ¤Î³¹¡×¤À¤Ã¤¿Ç®³¤¤¬¡Ö¼ã¼Ô¤Î³¹¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢3Ç¯¸å¡¢5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤ÎÇ®³¤¤Î»Ñ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤ÊÇ®³¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ºÙÃ«Ä«»Ò
¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹ÊÔ½¸¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡£»¨»ï¡¢Web¡¢¹¹ðÅù¤Çµ»öÊÔ½¸¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¢¼èºà¡¢¼¹É®¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´±¸øÄ£¤Î´Ñ¸÷¥µ¥¤¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌó10Ç¯´ÖÃ´Åö¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·Ð¸³¤âËÉÙ¡£2021Ç¯¤è¤êÇ®³¤ºß½»¡£
(Ê¸:ºÙÃ« Ä«»Ò)
