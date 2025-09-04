40Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿65ºÐ¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤À¤±·«¤ê²¼¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿½÷À¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤È¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÃùÃß³Û¤ò¼è¤êÊø¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÃù¶â³Û¤È65ºÐ¤«¤é¤ÎÀ¸³èÈñ¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤ê¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¤âÀ¸³è¤ò¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢40Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿½÷À¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§40Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤À¤±·«¤ê²¼¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Öº£Ç¯65ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ç¡¢40Ç¯°Ê¾åÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿½÷¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊý¤À¤±¤ò·«¤ê²¼¤²¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÊÆ¿Ì¾´õË¾¡Ë
A¡§¼õµë³«»Ï¤Þ¤Ç¡¢À¸³èÈñ¤òÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÃùÃßÅù¤ÇÏÅ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·«¤ê²¼¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹ÁêÃÌ¼Ô¤Ï65ºÐ¤Î½÷À¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç65ºÐÆÈ¿È½÷À¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤È²¾Äê¤·¤Æ¡¢²òÀâ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¤ß¼õµë¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤ß·«¤ê²¼¤²¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤è¤ê¤âÀ¸³è¤ò¥À¥¦¥ó¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)