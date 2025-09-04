¡Ö¥¤¥¨¥Ù¡á¿§¹õ¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡© ¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡×¤È¡ÖÆü¾Æ¤±¸å¤ÎÈ©¡×¤Î´Ø·¸
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤Ï¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¸í¤Ã¤¿²ò¼á¤¬¹¤Þ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ê¥¤¥¨¥Ù¡Ë¡á¿§¹õ¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ê¥Ö¥ë¥Ù¡Ë¡á¿§Çò¡×¤â¤½¤ó¤Ê¸í²ò¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¸í²ò¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢Æü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ëÈ©¤ÎÈ¿±þ¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÎÈ©¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²«¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥È¡¼¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£·ò¹¯Åª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¿§¹õ¤À¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÎÈ©¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¡Ê¥é¥¤¥È¡Ë¤«¤éÇ»¤¤¥È¡¼¥ó¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¡Ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÎÈ©¤Ï¡¢ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ä¥í¡¼¥º·Ï¤ÎÈ©¥È¡¼¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§Çò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤â¿§¤Î¥È¡¼¥ó¡ÊÌÀ¤ë¤µ¤ä°Å¤µ¡Ë¤ËÉý¤¬¤¢¤ê¡¢¿§¹õ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦ÂåÉ½Åª¤Ê¿§¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¥¥ã¥á¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¤¬¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿§¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ä·ò¹¯Åª¤ÊÈ©¿§¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡Ö¿§¹õ¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÎä¤¿¤¤¿§¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¿§¤È¤·¤Æ¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥ß¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÃ¸¤¤¿§¤Ï¡¢¿§Çò¤ÎÈ©¤Ë±Ç¤¨¤ä¤¹¤¤¿§¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Îä¤¿¤¤¿§¤äÃ¸¤¤¿§¤¬»÷¹ç¤¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡Ö¿§Çò¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¸í²ò¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡áÆÃÊÌ¤ÊÈ©¿§¡á¿§Çò¡×¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡á¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿È©¿§¡á¿§¹õ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹¤¬¤ë·¹¸þ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æü¾Æ¤±¤¹¤ë¤È¹õ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¿¥à¥¿¥¤¥×¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¾Æ¤±¤¹¤ë¤ÈÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥×¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤«¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÁÌä¤«¤é¤â¡Ö¿§¹õ¡á¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡×¡Ö¿§Çò¡á¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸í²ò¤¬À¸¤¸¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ëÈ©¤ÎÈ¿±þ¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥á¥é¥Ë¥ó¤Ï¡¢»ç³°Àþ¡ÊUV¡Ë¤«¤éÈéÉæ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¿§ÁÇ¤Ç¤¹¡£»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤Î´ðÄìÁØ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦ºÙË¦¤¬³èÀ²½¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥é¥Ë¥ó¤Ë¤Ï¡¢È©¤ò¹õ¤¯¤¹¤ë¡Ö¥æ¡¼¥á¥é¥Ë¥ó¡×¤ÈÈ©¤òÀÖ¤¯¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥ª¥á¥é¥Ë¥ó¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§◾️¥æ¡¼¥á¥é¥Ë¥ó¡Ê¹õ¤äÃã¿§¤Î¿§ÁÇ¡Ë
»ç³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¡¢ÈéÉæ¤ò¼é¤ëÌò³ä¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥á¥é¥Ë¥ó¤¬Â¿¤¤È©¤Ï»ç³°Àþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢Æü¾Æ¤±¤¹¤ë¤È¹õ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§◾️¥Õ¥§¥ª¥á¥é¥Ë¥ó¡ÊÀÖ¤ä²«¿§¤Î¿§ÁÇ¡Ë
»ç³°Àþ¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¯¡¢¤à¤·¤í»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤â¡£¥Õ¥§¥ª¥á¥é¥Ë¥ó¤¬Â¿¤¤È©¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤ÈÀÖ¤¯±ê¾É¡Ê¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥á¥é¥Ë¥ó¤¬Â¿¤¤È©¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¿×Â®¤Ë¥á¥é¥Ë¥ó¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢È©¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹õ¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÖ¤¯±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤ÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡§¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤Î³èÀ²½¤¬Áá¤¤
¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤ÎÈ¿±þÂ®ÅÙ¤¬Áá¤¤¿Í¤Û¤É¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¹¤°¤Ë¥á¥é¥Ë¥ó¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢È©¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ª¥á¥é¥Ë¥ó¤Ï»ç³°Àþ¤òÍ¸ú¤Ë¼×ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿¿Èé¤äDNA¤¬»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±ê¾É¤¬ÈéÉæ¤ÎÀÖ¤ß¡Ê¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
2¡§¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤Î³èÀ²½¤¬ÃÙ¤¤
¥á¥é¥Ë¥ó¤ò¿×Â®¤ËÀ¸À®¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¯¡¢Æü¾Æ¤±¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Á³¤ÊËÉ¸æ¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æü¾Æ¤±¸å¤ÎÈ©¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ°Å¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¥È¡¼¥ó¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¤ÎÈ©¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥µ¥Þ¡¼¡¢°Å¤¤¥È¡¼¥ó¤ÎÈ©¤Ï¥ª¡¼¥¿¥à¤ä¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¾Æ¤±Á°¤ÏÇò¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æü¾Æ¤±¸å¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÃã¿§¤Ã¤Ý¤¤¥È¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ë¶á¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Æü¾Æ¤±¸å¤âÀÖ¤ß¤ä¥Ô¥ó¥¯¤ß¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾Æ¤±¸å¤ËÈ©¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤ÇÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¿§¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÃÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Æü¾Æ¤±¤ÎÄøÅÙ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤ä¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤ËÈ©¿§¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥È¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÈùÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥«¥é¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÎò20Ç¯¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿§ºÌ¿´Íý¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡Ê¿§Àê¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥«¥é¡¼´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£¼¹É®¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¹Ö±é¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¿§¡×¤Î²Ê³Ø¡Ù¡£
(Ê¸:¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¡Ê¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î¸í²ò¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢Æü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ëÈ©¤ÎÈ¿±þ¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤ÎÃ±½ã²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë¸í²ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤¬¹¤Þ¤ë²áÄø¤Ç¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÀâÌÀ¤¹¤ëºÝ¤ËÃ±½ã²½¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÎÈ©¤Ë¤âÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¡Ê¥é¥¤¥È¡Ë¤«¤éÇ»¤¤¥È¡¼¥ó¡Ê¥Ç¥£¡¼¥×¡Ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÎÈ©¤Ï¡¢ÀÄ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥¯¤ä¥í¡¼¥º·Ï¤ÎÈ©¥È¡¼¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÎÃ¤ä¤«¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿§Çò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤â¿§¤Î¥È¡¼¥ó¡ÊÌÀ¤ë¤µ¤ä°Å¤µ¡Ë¤ËÉý¤¬¤¢¤ê¡¢¿§¹õ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
»÷¹ç¤¦¿§¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¸í²ò
¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦ÂåÉ½Åª¤Ê¿§¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×¡Ö¥¥ã¥á¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¤¬¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¿§¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤ä·ò¹¯Åª¤ÊÈ©¿§¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡Ö¿§¹õ¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥×¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÎä¤¿¤¤¿§¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¿§¤È¤·¤Æ¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡×¡Ö¥ß¥ó¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÃ¸¤¤¿§¤Ï¡¢¿§Çò¤ÎÈ©¤Ë±Ç¤¨¤ä¤¹¤¤¿§¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Îä¤¿¤¤¿§¤äÃ¸¤¤¿§¤¬»÷¹ç¤¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ï¡Ö¿§Çò¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¸í²ò¤Î1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡áÆÃÊÌ¤ÊÈ©¿§¡á¿§Çò¡×¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡á¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿È©¿§¡á¿§¹õ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¹¤¬¤ë·¹¸þ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¾Æ¤±¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¸í²ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤Î¼«¸Ê¿ÇÃÇ¤Ë¡¢¡ÖÆü¾Æ¤±¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿¤È¤¤ÎÈ¿±þ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²óÅú¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ2Âò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
Æü¾Æ¤±¤¹¤ë¤È¹õ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¿¥à¥¿¥¤¥×¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¾Æ¤±¤¹¤ë¤ÈÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥×¡Ê¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥×¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤«¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼ÁÌä¤«¤é¤â¡Ö¿§¹õ¡á¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¡×¡Ö¿§Çò¡á¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸í²ò¤¬À¸¤¸¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ëÈ©¤ÎÈ¿±þ¤È¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Æü¾Æ¤±¤È¥á¥é¥Ë¥ó¤Î´Ø·¸Æü¾Æ¤±¤·¤¿¤È¤¤ÎÈ©¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤Î¼ïÎà¤äÀ¸À®ÎÌ¡¢¤½¤·¤ÆÈéÉæ¤ÎÈ¿±þÆÃÀ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥é¥Ë¥ó¤Ï¡¢»ç³°Àþ¡ÊUV¡Ë¤«¤éÈéÉæ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¿§ÁÇ¤Ç¤¹¡£»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤Î´ðÄìÁØ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦ºÙË¦¤¬³èÀ²½¤·¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¤òÀ¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥é¥Ë¥ó¤Ë¤Ï¡¢È©¤ò¹õ¤¯¤¹¤ë¡Ö¥æ¡¼¥á¥é¥Ë¥ó¡×¤ÈÈ©¤òÀÖ¤¯¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥ª¥á¥é¥Ë¥ó¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§◾️¥æ¡¼¥á¥é¥Ë¥ó¡Ê¹õ¤äÃã¿§¤Î¿§ÁÇ¡Ë
»ç³°Àþ¤òµÛ¼ý¤·¡¢ÈéÉæ¤ò¼é¤ëÌò³ä¤¬¶¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥æ¡¼¥á¥é¥Ë¥ó¤¬Â¿¤¤È©¤Ï»ç³°Àþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢Æü¾Æ¤±¤¹¤ë¤È¹õ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§◾️¥Õ¥§¥ª¥á¥é¥Ë¥ó¡ÊÀÖ¤ä²«¿§¤Î¿§ÁÇ¡Ë
»ç³°Àþ¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¯¡¢¤à¤·¤í»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¾ì¹ç¤â¡£¥Õ¥§¥ª¥á¥é¥Ë¥ó¤¬Â¿¤¤È©¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤ÈÀÖ¤¯±ê¾É¡Ê¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾Æ¤±¤¹¤ë¤È¹õ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤È©¤Î¥á¥é¥Ë¥óÆÃÀ1¡§¥æ¡¼¥á¥é¥Ë¥ó¤¬Â¿¤¤
¥æ¡¼¥á¥é¥Ë¥ó¤¬Â¿¤¤È©¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¿×Â®¤Ë¥á¥é¥Ë¥ó¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢È©¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹õ¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÖ¤¯±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤ÆÃÄ§¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡§¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤Î³èÀ²½¤¬Áá¤¤
¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤ÎÈ¿±þÂ®ÅÙ¤¬Áá¤¤¿Í¤Û¤É¡¢»ç³°Àþ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¹¤°¤Ë¥á¥é¥Ë¥ó¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢È©¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾Æ¤±¤¹¤ë¤ÈÀÖ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤È©¤Î¥á¥é¥Ë¥óÆÃÀ1¡§¥æ¡¼¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥ª¥á¥é¥Ë¥ó¤¬Â¿¤¤
¥Õ¥§¥ª¥á¥é¥Ë¥ó¤Ï»ç³°Àþ¤òÍ¸ú¤Ë¼×ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿¿Èé¤äDNA¤¬»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±ê¾É¤¬ÈéÉæ¤ÎÀÖ¤ß¡Ê¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£
2¡§¥á¥é¥Î¥µ¥¤¥È¤Î³èÀ²½¤¬ÃÙ¤¤
¥á¥é¥Ë¥ó¤ò¿×Â®¤ËÀ¸À®¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã¤¯¡¢Æü¾Æ¤±¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Á³¤ÊËÉ¸æ¤¬ÃÙ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆü¾Æ¤±¤Ë¤è¤ëÈ©¤ÎÈ¿±þ¡×¤È¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¡×¤Î´Ø·¸Æü¾Æ¤±¤ÎÈ¿±þ¤Ï°äÅÁ¤äÂÎ¼Á¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»÷¹ç¤¦¿§¡×¤½¤Î¤â¤Î¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤ÎÍ×ÁÇ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æü¾Æ¤±¸å¤ÎÈ©¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ°Å¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¥È¡¼¥ó¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤ë¤¤¥È¡¼¥ó¤ÎÈ©¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤ä¥µ¥Þ¡¼¡¢°Å¤¤¥È¡¼¥ó¤ÎÈ©¤Ï¥ª¡¼¥¿¥à¤ä¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æü¾Æ¤±Á°¤ÏÇò¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Æü¾Æ¤±¸å¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÃã¿§¤Ã¤Ý¤¤¥È¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ë¶á¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Æü¾Æ¤±¸å¤âÀÖ¤ß¤ä¥Ô¥ó¥¯¤ß¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾Æ¤±¸å¤ËÈ©¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤ÇÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¿§¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ÎÆÃÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Æü¾Æ¤±¤ÎÄøÅÙ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤ä¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤ËÈ©¿§¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥È¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÈùÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢§¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥«¥é¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÎò20Ç¯¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¡¢¥«¥é¡¼¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿§ºÌ¿´Íý¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¡¢¥é¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¡Ê¿§Àê¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ÎÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥«¥é¡¼´Æ½¤¤ò¹Ô¤¦¡£¼¹É®¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢¹Ö±é¡¢´ë¶È¸¦½¤¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¿§¡×¤Î²Ê³Ø¡Ù¡£
(Ê¸:¾¾ËÜ ±Ñ·Ã¡Ê¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)