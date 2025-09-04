»Ò¤É¤â¤¬È¯¤¹¤ëÉÔÅÐ¹»¤Î¡ÈÁ°Ãû¡É¤ò¡¢¤Ê¤¼³Ø¹»¤Ï¸«Æ¨¤¹¤Î¤«¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾¼ÏÂ¥¿¥¤¥×¡×¤Î¶µ°÷¤¿¤Á
¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÎÉÔÅÐ¹»¤Ï¡¢35Ëü¿Í¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬»Ò¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö»ä¤Î°é¤ÆÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ³Ê¤äÆÃÀ¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø³Ø¹»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á ¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¼«¿È¤ä¿Æ¤Î°é¤ÆÊý¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡Ù¡ÊÁ°²°µ£ Ãø¡Ë¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¡Ö¾¼ÏÂ¥¿¥¤¥×¡×¤È¸Æ¤Ö¸Å¤¤»ØÆ³Ë¡¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¶µ°÷¤ä¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÁ°Ãû¤ò¸«Æ¨¤·Â³¤±¤ë³Ø¹»¸½¾ì¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÉÔÅÐ¹»¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ä»ØÆ³ÊýË¡¤Ëµ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ò°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö³Ø¹»Â¦¤ÎÍ×°ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡ÛÍ§¿Í´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡ÖÉÔÅÐ¹»¤ÎÍ×°ø¡×Âè1°Ì¤Ï¡©
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¡¢¤¢¤ëÍ§¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤â»Ò¤É¤â¤ËÊ¹¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»Â¦¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¿Í¤Ë»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò°ìÊýÅª¤ËÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Î¸À¤¤Ê¬¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¦¤Á³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¿É¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¹Ô¤¤·¤Ö¤ê¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ëÁ°Ãû¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤¤¤º¤ì³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤Ë³Ø¹»Â¦¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ø¹»¤â¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¤·¤Ö¤ê¤Î¸¶°ø¤¬¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Ã´Ç¤¤ÎÂÐ±þ¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢¡Ø¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤È¿Ö¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í§¿Í¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤ì¤¤¤ËËº¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤·Êý¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Õ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤â¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Ï¡¢¡Ø¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë´°Á´¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡Ù¤ÈÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°¤¤Í½´¶¤ÏÅªÃæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤«¤é¤ß¤Æ¤â¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï³Ø¹»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â½¸ÃÄ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤³Ø¹»¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤¸¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤«¤ÏÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È³Ð¸ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÏµÙ¤Þ¤º¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¿É¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ËÜ²»¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬¤¬¤Þ¤¸¤á¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¿É¤¯¤Æ¤â¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬³Ø¹»¤À¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤¬¡¢6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤ê¡¢¡ÖÍè¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤¬Íè¤¿¤«¡×¤È¤ª¤â¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£Í§¤À¤Á¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â5Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÏÄÌ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ²¿»ö¤â¤Ê¤¯¾®³Ø¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÀµÄ¾¤Ê»×¤¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÌµ»ö¤ËÃæ³Ø¹»¤Ë¿Ê¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë·üÇ°¤â¼Î¤Æ¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ï¤¬»Ò¤¬³Ø¹»¤¬¹ç¤¦¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤·¤ÆÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Àè¤Û¤É¤Î¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É5Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë6Ç¯À¸¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤ÎÏÃ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
6Ç¯À¸¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¶µ°÷¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö6Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃ´Ç¤¤¬ÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀèÀ¸¤¬¾å¤«¤é¶¯À©Åª¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¡Ø¾¼ÏÂ¥¿¥¤¥×¡Ù¤Î¿Í¤Ç¤·¤¿¡£6Ç¯À¸¤ÇºÇ½ª³ØÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢²¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÁ´À¸ÅÌ¤Î¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥Á¥Ã¤È¤·¤¿¹ÔÆ°¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¢½¸ÃÄ¤Ç¥¥Á¥Ã¤ÈÆ°¤¯¤³¤È¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬µç¶þ¤¹¤®¤Æ²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¾¼ÏÂ¥¿¥¤¥×¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÏÃ¤Î¤Ê¤«¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å¤«¤é¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤ò¤¤«¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¾¼ÏÂ¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¶µ°÷¤¬¾¼ÏÂ¤Î¤³¤í¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÊ¿À®¤â½ª¤ï¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ÏÎáÏÂ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤ä¤êÊý¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤ª¤â¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À²áµî¤Î°äÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤½¤ì¤âÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸À¤¤Êý¤ò´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¶µ°÷¤ä³Ø¹»¤¬¾¼ÏÂ¤«¤éÈ´¤±¤À¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ÉÔÅÐ¹»¤òÁý¤ä¤·¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î»Ò¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Ã´Ç¤¤È¤ÎÁêÀ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ø¤µ¤»¤¿¤¤¡Ù¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢Â¤ò¥Ö¥é¥Ö¥é¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¡£¥Ö¥é¥Ö¥é¤µ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤âÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÂ¤ò¤½¤í¤¨¤ÆºÂ¤é¤»¤¿¤¤¡£¿Þ½ñ´Û¤Ç¤ÎÆÉ½ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â³ØÇ¯Áê±þ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¡£³ØÇ¯Áê±þ¤ÎËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¤·¤¿¶µ°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢¡Ö¼¸¤ë¡×¤ËÅù¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¼õ¤±¤È¤ê¤Þ¤¹¡£¾å¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄê¤á¤Æ¤¤¤ë²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤ë»Ä¶È¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶µ°÷¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢»Ò¤É¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤òÂº½Å¤·¤Æ»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¡ÖÉÝ¤¤Â¸ºß¡×¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò½¾¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶µ°÷¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤Î³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÎÏ¤º¤¯¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤µ¤»¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¤â¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤ä¤êÊý¤¬¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤È³Ø¹»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¼ÏÂ¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤â¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬ÀèÀ¸¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ä¤±¤ë·¹¸þ¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½»ä¤¿¤Á¤¬¾®³ØÀ¸¤äÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»þÂå¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ò¤ÈÀÎ¤â¤Õ¤¿ÀÎ¤â»þÂå¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤êÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ïµç¶þ¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤âÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¤½¤ó¤Ê¶µ°÷¤Ï¡¢¤ï¤¬»Ò¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¬¤ª¤è¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤É¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢É®¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¼èºà¤Ç¤â¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃ´Ç¤¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÅÐ¹»¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ÎÏ¢Íí¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ØÄÌÃÎÉ½¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤È¤¤¤¦ÍÑ·ï¤Ç¤·¤¿¡£ÉÔÅÐ¹»¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸´ð½à¤ÇÄÌÃÎÉ½¤ËµÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ø1¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¼ÐÀþ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¿Ö¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Çò»æ¤ÎÄÌÃÎÉ½¤Ç¤Ï¡¢¶µ°÷¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¶µ°÷¤È¤·¤Æ¤ÏÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¤â¤Î¤òµÆþ¤·¤ÆºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤âÊÝ¸î¼Ô¤ËÌµÃÇ¤Ç¡Ö1¡×¤òµÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Î»Ò¤¬1¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î°Õ¸þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶µ°÷¤òÊÝ¸î¼Ô¤¬¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¶µ°÷¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤¬ÊÝ¸î¼Ô¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¶µ°÷¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÏÃÛ¤±¤Ê¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§Á°²° µ£ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1954Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ë¡À¯Âç³ØÂ´¶È¡£Î©²ÖÎ´»á¡¢ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤Î¼èºà¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ùµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø³Ø¹»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Á¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë»Ò¤É¤â¼«¿È¤ä¿Æ¤Î°é¤ÆÊý¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡Ù¡ÊÀÄ½Õ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
(Ê¸:Á°²° µ£)
