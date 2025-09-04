¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡È¶ÒÃåÆþ¤ê¥¯¥Ã¥¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡°ò´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¡×¤â
¡¡¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¡×¤Ï¡¢8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¡È¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¤½¤í¤¦¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSWEET POTATO FLAVOR¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç½ç¼¡È¯ÇäÃæ¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î·Á¡ª¡¡¥¥å¡¼¥È¤Ê¡È¶ÒÃåÆþ¤ê¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡É¤ÎÃæ¿È
¢£¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¡×¤Ë¤Ï»Å³Ý¤±¤â
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖSWEET POTATO FLAVOR¡×¤Ï¡¢½©¤é¤·¤¤¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¿§¹ç¤¤¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼ ¶ÒÃåÆþ¤ê¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î·Á¤Î¸ÄÊñÁõ¥¯¥Ã¥¡¼¤¬10ËçÆþ¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆó²È¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥Þ¥¢¥à¡×¤«¤é¡¢¿©Íß¤Î½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´Å¤¯°ò´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥ÈÌ£¤¬Å¸³«¡£Á´5¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ÄÊñÁõ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç13¸Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á3¼ïÎà¤Ë¤ÏÇØ·Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬·Ò¤¬¤ë»Å³Ý¤±¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¤ª²Û»Ò¡Ö¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤ä¡ÖÀ¸¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¥×¥ê¥ó¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¤Ë¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
