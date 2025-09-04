¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°¡ÖV¦¤LZ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤¬9·î12Æü¤è¤ê¼õÃíÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¤½¤ÎÆ·¤Ë¡¢¿ä¤·¤ÎºÌ¤ê¤ò¡£¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡ÖV¦¤LZ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤¬ÃÂÀ¸¡ª »£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡ª
¡¡Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡È¤ï¤¿¤·¤Î¿ä¤·¤Ç¤ï¤¿¤·¤òºÌ¤ë¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiCouleur¡Ê¥¢¥¤¥¯¥ë¡¼¥ë¡Ë¡×¤«¤é¡¢Âç¿Íµ¤¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖV¦¤LZ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ä¡Ä¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¡Ê³Æ3,080±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡¸¹·îÆ£»ÎÏº¤µ¤ó¡¢Ä¹Èø·Ê¤µ¤ó¡¢¹ÃÈåÅÄÀ²¤µ¤ó¡£»°¿Í¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥«¥é¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¡ª ¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò³«¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ïº£²ó¤Î¤¿¤á¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¡Ä¡Ä¡ª
¡¡¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í!?
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò2ÅÀ°Ê¾å¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖÊ£À½¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª ¤³¤ì¤Ï¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥¹¥á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ê³Æ1,650±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤È¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¡Ê³Æ660±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤âÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¡Ö¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3Æü´Ö¡¢½ÂÃ«¤Î¡ÖLAIDOUT SHIBUYA¡×¤Ç¼ÂÊªÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª
¡¡±¿Ì¿¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤È¥°¥Ã¥º¤Ï´°Á´¼õÃíÈÎÇä¤Ç¡¢¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡£¾¦ÉÊ¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë¡¢¡È¿ä¤·¤ÎºÌ¤ê¡É¤ò²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸½êÂ°¡ÖV¦¤LZ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤¬ÅÐ¾ì¡ª»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò9·î12Æü¤è¤êÈ¯Çä·èÄê
¡¡¡ÁÈÎÇä³«»Ï¤òµÇ°¤·¤¿¼ÂÊªÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡ÖLAIDOUT SHIBUYA¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ÅÄ¿¸¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³¡¼¥É4751¡Ë¤Ï¡¢¡È¤ï¤¿¤·¤Î¿ä¤·¤Ç¤ï¤¿¤·¤òºÌ¤ë¡É ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ø¿ä¤·¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖiCouleur¡Ê¥¢¥¤¥¯¥ë¡¼¥ë¡Ë¡×¤è¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡ÖV¦¤LZ¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥á¤ò¡¢2025Ç¯9·î12Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥á¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò2ÅÀ°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢³ºÅö¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ª¤è¤Ó´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤â¡¢Æ±Æü¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)¡Á15Æü(·î)¤Î3Æü´Ö¡¢LAIDOUT SHIBUYA¤Ë¤Æ¼ÂÊªÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¡¡https://estream-store.com/lp/valz-icouleur/
¢£ÈÎÇä¾ðÊó
¡¡¡ü¼õÃíÈÎÇä¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2025Ç¯10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¡¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï2026Ç¯2·î²¼½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¤ªÆÏ¤±»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡1¡¥V¦¤LZ¡ßiCouleur ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¡¡³Æ¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤Ïº£²ó¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó½Ä105mm¡ß²£75mm
¡¡¡Ò¼ïÎà¡Ó
¡¡V¦¤LZ¡ßiCouleur¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡ÊGENZUKI TOJIRO Moon D¦¤ze -Rose-¡Ë
¡¡V¦¤LZ¡ßiCouleur¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡ÊNAGAO KEI Glow Ph¦¤ser -Violet-¡Ë
¡¡V¦¤LZ¡ßiCouleur¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡ÊKAIDA HARU Soothe Tr¦¤p -Sky Blue-¡Ë
¡¡¡Ò²Á³Ê¡Ó
¡¡³Æ3,080±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡Ò¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¾ðÊó¡Ó
¡¡¡ÖV¦¤LZ¡ßiCouleur ¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤ò2ÅÀ°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢³ºÅö¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¼µ¤Î¾ÜºÙ¤ÈÃí°Õ»ö¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦Ê£À½¼ê½ñ¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡§Á´3¼ï
¡¡¡¦¥µ¥¤¥º¡§63Ð¡ß88Ð
¡¡Îã¡¡§NAGAO KEI Glow Ph¦¤ser -Violet-1ÅÀ¡¢ GENZUKI TOJIRO Moon D¦¤ze -Rose-1ÅÀ¡¡¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¢ªÄ¹Èø·Ê¡õ¸¹·îÆ£»ÎÏº¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼³Æ1Ëç¤º¤Ä¡Ê¹ç·×2Ëç¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡Îã¢¡§NAGAO KEI Glow Ph¦¤ser -Violet-3ÅÀ¡¡¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¢ªÄ¹Èø·Ê¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼3Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ç¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò2ÅÀ°Ê¾å¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1ÅÀ¤º¤ÄÊ£¿ô²ó¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢¹ç·×2ÅÀ°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¡¢¤´¹ØÆþ¤Î¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡2¡¥V¦¤LZ¡ßiCouleur ¥³¥é¥Ü ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡
¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇºîÀ®¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡ÈÄÉÕ¤ ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó ½Ä160mm¡ß²£110mm
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¸åËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó ½Ä150mm¡ß²£40mm
¡¡ÂæºÂ¡§Ìó ½Ä46mm¡ß²£38mm
¡¡¡Ò¼ïÎà¡Ó¡¡
¡¡V¦¤LZ¡ßiCouleur ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¸¹·îÆ£»ÎÏº
¡¡V¦¤LZ¡ßiCouleur ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É Ä¹Èø·Ê
¡¡V¦¤LZ¡ßiCouleur ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ¹ÃÈåÅÄÀ²
¡¡¡Ò²Á³Ê¡Ó
¡¡³Æ1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡3¡¥V¦¤LZ¡ßiCouleur ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡
¡¡¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇºîÀ®¤·¤¿¸ÂÄê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó57mm
¡¡¡Ò¼ïÎà¡Ó
¡¡V¦¤LZ¡ßiCouleur ´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¸¹·îÆ£»ÎÏº
¡¡V¦¤LZ¡ßiCouleur ´Ì¥Ð¥Ã¥¸ Ä¹Èø·Ê
¡¡V¦¤LZ¡ßiCouleur ´Ì¥Ð¥Ã¥¸ ¹ÃÈåÅÄÀ²
¡¡¡Ò²Á³Ê¡Ó
¡¡³Æ660±ß(ÀÇ¹þ)
¢£Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ò³«ºÅ³µÍ×¡Ó
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª¼ê¸µ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2025Ç¯9·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¾ì½ê¡§LAIDOUT SHIBUYA¡Ê¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-15-12¡Ë
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì18:30
¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤ÎºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï16:30¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÒÆþ¾ìÊýË¡¡Ó
¡¡»öÁ°Í½Ìó¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÅöÆüÇÛÉÛ¤ÎÀ°Íý·ô¤Ë¤Æ¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡üÃêÁª¥Ú¡¼¥¸¡§https://lin.ee/YeoFZTM
¡¡¢¨¸ø¼°LINE¤ÎÍ§Ã£ÄÉ²Ã¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ü»öÁ°Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÃêÁª¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¡Á2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡¡ÃêÁª·ë²ÌÄÌÃÎ¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00Í½Äê
¡¡¡üÅöÆüÀ°Íý·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦ÅöÆü¤ÎÄ«8:00¤è¤ê¡¢ÃêÁª¥Ú¡¼¥¸¡Ê https://lin.ee/YeoFZTM ¡Ë¤Ë¤ÆÀèÃå½ç¤ÇÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦»öÁ°Í½ÌóÃêÁª¤Ë¤Æ´û¤Ë1ÏÈ¤´ÅöÁª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢ÅöÆüÀ°Íý·ô¤Î¤´±þÊç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¦ÃêÁª¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃêÁª¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØV¦¤LZ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡
¡¡VTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºùËâ¹Ä¹ñ½Ð¿È¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢¸¹·îÆ£»ÎÏº/Ä¹Èø·Ê/¹ÃÈåÅÄÀ²¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
¡¡ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²Î¾§¤äºî¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤Ë¤â²Ì´º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºùËâ¹Ä¹ñ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖºùËâÂçÀïëý¡¡¡ÁÁêÂÐ¤¹¤ë¥â¥Î¤¿¤Á¤Ø¡Á¡×¤ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£
¢£¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ð¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØiCouleur¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡µ®Êý¤Î¿ä¤·³è¤Ë¿·¤¿¤ÊºÌ¤ê¤ò¡£
¡¡iCouleur¤Î¡Èi¡É¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ØI¡Ù¤È¿ä¤·¤Ø¤Î¡Ø°¦¡Ù¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈCouleur¡É¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¿§¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡È¤ï¤¿¤·¤Î¿ä¤·¤Ç¤ï¤¿¤·¤òºÌ¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ø¿ä¤·¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®40ÈÖ1¹æ Abema Towers
¡¡ÀßÎ©¡§1998Ç¯3·î18Æü
¡¡»ñËÜ¶â¡§7,440É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯9·îËö¸½ºß¡Ë
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æ£ÅÄ¿¸
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢&IP»ö¶È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¡¢¥²¡¼¥à»ö¶È¡¢Åê»ñ°éÀ®»ö¶È
