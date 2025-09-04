¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¥ê¥¢¥ëà¸ýºÂ»Ä¹âÌÀºÙá¸ø³«¤Î¸Å»²YouTuber¥·¥Ð¥¿¡¼¤ËµÓ¸÷¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ä¹Ô¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£À¨¤¤¡×
¸ýºÂ»Ä¹â¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê
¡¡ÅÐÏ¿¼Ô¿ô115Ëü¿Í¤ÎYouTuber¥·¥Ð¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿¸ýºÂ»Ä¹â¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥Ð¥¿¡¼¤Ï2008Ç¯¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£13Ç¯¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¤¹¤ë¤È¡¢»þ»ö¥Í¥¿¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Í¥¿¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢17Ç¯¤Ï·î¼ý400Ëü±ßÄ¶¤¨¤ò¹ðÇò¡£19Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô100Ëü¿Í¡¢Ãù¶â1²¯±ß¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏÃù¶â2²¯±ßÅþÃ£¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÏX¤Ë¡ÖÆó²¯¤«¤é»°²¯¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¸ýºÂ»Ä¹âÌÀºÙ¤Î¼Ì¿¿¤òÊñ¤ß±£¤µ¤ºÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀºÙ¤Ë¤Ï¡Ö¡ï207,955,547¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤ª¤ê¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤ª·Ã¤ß¤ò¡ª¡×¡Ö1.5²¯¤òÅê»ñ¤Ë²ó¤»¤Ð3²¯¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤°¤ä¤Ç¡×¡ÖÊõ¤¯¤¸¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¿Í¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÃ¼¿ô¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¡Ö2²¯¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¶ä¹Ô¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£À¨¤¤¡×¡Ö¶â¤¢¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Á¥¹¥í¤ËËÜµ¤¤Ê¤Î¤¹¤¡×¡Ö²¿2²¯9000Ëü¤¢¤ëÍÍ¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤Æ¤ó¤À¤è¾Ð2²¯¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ¶¤¨¤¿¤Ð¤Ã¤«¤À¤í¾Ð¡×¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£