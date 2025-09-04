Ê¡²¬¡¦ÃÞ»çÌî»Ô¤Ç·Ù»¡¤ä¸¡»öÌ¾¾è¤ëµ¶ÅÅÏÃº¾µ½¡¡¡Ö·ÈÂÓ¤¬»ö·ï¤Ë°ÍÑ¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤âÃç´Ö¤Ç»ñ¶âÁÜºº¤¹¤ë¡×¤È¶â¤äÄÌÄ¢¤Ê¤Éº¾¼è¤µ¤ì¤ë
¡¡Ê¡²¬¸©·ÙÃÞ»çÌî½ð¤Ï4Æü¡¢ÃÞ»çÌî»Ô¤Î½÷À¤¬·Ù»¡´±¤ä¸¡»ö¤òÌ¾¾è¤ëµ¶ÅÅÏÃº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢ÄÌÄ¢¤ä¤ª¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢3·î23Æü¡¢Èï³²¼ÔÂð¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÂçºåÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Ê¤¿¤âÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º¤òÁÜºº¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¡»ö¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ê¤É¤«¤é¡Ö»ñ»ºÁÜºº¤Î¤¿¤á¤Ë¶â¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¶â¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¡×¡Ö»ñ»ºÁÜºº¤Î¤¿¤á¤ËÍÂ¶âÄÌÄ¢¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢Çã¤Ã¤¿¶â¤äÄÌÄ¢¤Ê¤É¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
