¡ÖÀÎ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡×¹ñÆâ³°¤Î³¨ËÜ600ÅÀ¤¬½¸¹ç Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ=ÀÅ²¬¡¦³ÝÀî»Ô
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡Ö³¨ËÜ¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
子どもから大人まで世代を超えて「絵本」を楽しめるイベント「絵本とわたしの物語展」
¡Ö³¨ËÜ¤È¤ï¤¿¤·¤ÎÊª¸ìÅ¸¡¢³ÝÀîÅ¸¤Î³«Ëë¤Ç¤¹¡×
¡Ö³¨ËÜ¤È¤ï¤¿¤·¤ÎÊª¸ìÅ¸¡×¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤â¤Î¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê³¨ËÜ¤òÃæ¹âÀ¸¤äÂç¿Í¤Ë¤â¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Î³¨ËÜÌó600ÅÀ¤¬¥Æー¥Þ¤´¤È¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÆÉ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤±£¤ì¤¿Ì¾ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤ê»Å³Ý¤±ËÜ¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï»×¤¤»×¤¤¤ÎÆÉ½ñ»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãË¬¤ì¤¿¿Í¡ä¡Ö¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ³¨¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÂå¤ï¤ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ãË¬¤ì¤¿¿Í¡ä¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÀÎ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£Æñ¤·¤¤Æ»ÆÁ¤ÎÏÃ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¤¤¤Æ»¶ñ¡×
¤Û¤«¤Ë¤âÀÎ¤Î»¨»ï¤ä¾¼ÏÂ¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³ー¥Êー¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2025Ç¯9·î7Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£