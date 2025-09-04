¡Ö»ö·ï¤Ë±Æ¶Á¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×Ë½ÎÏÃÄ¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ò»öÁ°Ï³±Ì 50ÂåÃËÀ·ÙÉôÊä¤òÄ¨²ü½èÊ¬=ÀÅ²¬¸©·Ù
Ë½ÎÏÃÄ»öÌ³½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ë¤È»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ï9·î4Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÅìÉô¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë50Âå¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï4Æü¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸ºµë10Ê¬¤Î1¡¢1¤«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¸©ÅìÉô¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë50Âå¤ÎÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ç¤¹¡£
´Æ»¡²Ý¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï2025Ç¯6·î¡¢¸©Æâ¤ÎË½ÎÏÃÄ»öÌ³½ê¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤¹¤ëºÝ¡¢¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ë»öÁ°¤ËÅÅÏÃ¤·¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦ÁÜºº¾ðÊó¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃËÀ·ÙÉôÊä¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿Ë½ÎÏÃÄ°÷¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿ÊÌ¤ÎÁÜºº°÷¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤³¤È¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î»ö·ïÁÜºº¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ·ÙÉôÊä¤Ï¸©·Ù¤ÎÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÍÆµ¿¼ÔÌ¾¤ä»ö·ïÌ¾¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ö·ï¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£·ÚÎ¨¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ï4Æü¡¢ÃËÀ·ÙÉôÊä¤òÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ8¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£
