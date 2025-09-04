¶áÅ´ÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤Î¤È¤ê¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¼ÖÎ¾¤Î¥Ç¥Ã¥¤ÇÊÉÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íî²¼¡¡¾èµÒ¡¦¾èÌ³°÷¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¡¥¢¥ë¥ßÀ½¤ÇÁí½ÅÎÌÌó2.5kg
£¹·î£´Æü¸á¸å¡¢¶áµ¦ÆüËÜÅ´Æ»¤ÎÌ¾ºåÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤Î¤È¤ê¡×¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢ÊÉÌÌ¥Ñ¥Í¥ë£±Ëç¤¬Íî²¼¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¶áÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È£¹·î£´Æü¡¢¸á¸å£³»þ¤ËÂçºåÆñÇÈ±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¶áÅ´Ì¾¸Å²°¹Ô¤¤ÎÆÃµÞ¡Ö¤Ò¤Î¤È¤ê¡×¤Ç¡¢¸á¸å£³»þÈ¾¤´¤í¡¢¡ÖµÒ¼¼´Ö¤ÎÄÌÏ©¤Ç¥Ñ¥Í¥ë¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾èµÒ¤«¤é¼Ö¾¸¤Ë¿½¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ö¾¸¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢£±¹æ¼Ö¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¼ÖÎ¾¡Ë¤Î¥Ç¥Ã¥¤ÎÊÉÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤¬¡¢Ìó£±¡¥£¸£í¤Î¹â¤µ¤«¤éÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾èµÒ£±£²£´¿Í¤È¾èÌ³°÷¤Ë¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¥Í¥¸¤ÇÎ±¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢£··î£²£´Æü¤ËÅÀ¸¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶áÅ´¤Ï¡ÖÆ±¼ï¤Î¥Ñ¥Í¥ëºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤Î¤È¤ê¡×¤Ï£²£°£²£°Ç¯£³·î¤Ë¿··¿¤ÎÌ¾ºåÆÃµÞ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£