¡Ø¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ù48¿Í¢ª24¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¡¡22¥é¥ó¥¯¾å¤¬¤Ã¤¿Îý½¬À¸¤â
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ü¥¤¥×¥é2¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦4Æü¸á¸å9»þ20Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÎý½¬À¸¤âÆ°ÍÉ¡Ä¥æ¥á¥¤òÎå¤Þ¤¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÎÁ°¿È¤È¤â¸À¤¨¤ëKep1er¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ä¡¢ENHYPEN¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND¡Ù¡¢izna¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØI-LAND2¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆATEEZ¡¦SAN¡Ê¥µ¥ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢½ç°Ì¤¬22¥é¥ó¥¯¾å¤¬¤Ã¤¿Îý½¬À¸¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢¥Ê¡¦¥æ¥ó¥½¤Ï»×¤ï¤º¡ÖÊÑÆ°¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆTOP8¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿Îý½¬À¸¤ÎÂ¸ºß¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Àè½µ¹Ô¤ï¤ì¤¿À¸ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢24°Ì¸õÊä¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ç¡¼¥¤¡¼¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ø¥ê¥¸¥å¥ó¤Î3¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ24°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè8ÏÃ¤Ç¤ÏSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦THE8¤¬¥×¥é¥Í¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ØÄ¾ÀÜ¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¿·¶Ê¡ÖLucky MACHO¡×¡ÖChains¡×¡ÖSugar HIGH¡×¡ÖMAIN DISH¡×¤Î4¶Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¤É¤ÎÎý½¬À¸¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£
