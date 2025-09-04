Ìî³°¥Õ¥§¥¹¡¢½ªÎ»¸å¤Ë°ÛÎãÀ¼ÌÀ¡¡´¶¼Õ¤È¼Õºá¡Ö¸½ºß¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇK-POP¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ£¹ç¥Õ¥§¥¹¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡×
¡¡Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯µÇ°¹Ô»ö¤È¤·¤Æ8·î30Æü¤Ë°¦ÃÎ¡¦ÃæÉô¸òºÝ¶õ¹Á AICHI SKY EXPO ²°³°ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØJAPAN-KOREA EveryOne Fes in Aichi Sky Expo 2025¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬4Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Æ±¥Õ¥§¥¹¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÛÎã¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛK-POPÀª½Ð±é¤ÎÌî³°¥Õ¥§¥¹¡¢½ªÎ»¸å¤Ë°ÛÎãÀ¼ÌÀ¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡X¤Ç¤ÏÆ±¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡ÖJapan-Korea EveryOneFes in AichiSkyExpo 2025 ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ø¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤À¿¤ËÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤â¹Ô¤¤¡¢¡Ö¸½ºß¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇK-POP¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ£¹ç¥Õ¥§¥¹¤ä¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅö¥Õ¥§¥¹¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³«ºÅ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬Í£°ì¤Îµß¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÎºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤·¤¿¤Ê¤é¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£½Å¤Í¤Æ¡¢ÅöÆü¤ÎÉÔ¼êºÝ¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï¡¢1st STAGE¤ËKep1er¡¢ONE OR EIGHT¡¢MXV¡¢RESCENE¡¢82MAJOR¡¢2nd STAGE¤ËSUPER JUNIOR-D&E¡¢GHOST9¡¢DXTEEN¡¢°ÂÃ£Í´¿Í¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¤é¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£
