¥í¥Ã¥Æ¡¡4Ç¯ÌÜÊá¼ê¤Î¾¾Àî¤¬º£µ¨½é¤Î1·³½Ð¾ì¡¡¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÉ¬»à¤ËÅ¥¤¯¤µ¤¯¤ä¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡ÝÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î4Ç¯ÌÜ¡¦¾¾Àî¸×À¸Êá¼ê¡Ê21¡Ë¤¬¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ1·³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü1·³¤Ë½é¾º³Ê¡£7²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢8²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ï±¦Èô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¼¼Æâ¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ê1·³¤Ï¡Ëº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¡£»Ä¤ê¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡Ë¾¯¤Ê¤¤¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢É¬»à¤ËÅ¥¤¯¤µ¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾¾Àî¤ÏÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤Î22Ç¯¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢4·î10Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï´°Á´»î¹ç¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£Æ±Ç¯¤Ï76»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·23Ç¯¤Ï9¡¢24Ç¯¤Ï2¤È½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤Ï·ã¸º¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ºÀ¨¤¯²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Àº´¡¹ÌÚ¤â¸Î¾ã¤Ê¤É¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾¾Àî¤Ï¡ÖËÍ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£