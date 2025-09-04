ÍµÈ¤«¤é¡È½Ð¶Ø¡ÉÀë¹ð¤Î¤ªÁû¤¬¤»·Ý¿Í¤¬È¿±þ¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¯¡ª¡×ÊüÁ÷¶ÉÂ¦¤ÇNG¤Ê¤Î¤Ë¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖTKO¡×ÌÚ²¼Î´¹Ô¡Ê53¡Ë¤¬4Æü¤Ë¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤«¤é¡È½Ð¶Ø¡ÉÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëJFN¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡×¤Ç¡¢ÌÚ²¼¤¬9·î¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î?¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î?¤¿¤ÀÃ±½ã¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤À¤±?ÌÚ²¼¸Æ¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¸Æ¤Ö?¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¿·²ó¤Ç¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥é¥¸¥ª¶ÉÂ¦¤«¤éNG¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö³Æ¶É¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢JFN¤Ç¤Ï¡ÈÌÚ²¼¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È½Ð¶Ø¤òÀë¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÌÚ²¼¤Ï¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¯¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡¢¤Þ¤À¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£