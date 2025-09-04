JRÀ¾ÆüËÜ¡¢»ÏÈ¯¤«¤é°ìÉô±¿µÙ¡¡ÆÁÅç¤ä¹âÃÎ¤Ç¤â¡¢Âç±«Í½ÁÛ¤Ç
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï4Æü¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤Ë¤è¤ëÂç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢É±¿·ÀþÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡½¿·¸«¡Ê²¬»³¸©¡Ë´Ö¡¢´ØÀ¾Àþµµ»³¡Ê»°½Å¸©¡Ë¡½²ÃÌÐ¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë´Ö¡¢²¬»³¸©¤ÎÄÅ»³Àþ²¬»³¡½ÄÅ»³´Ö¡¢µÈÈ÷Àþ²¬»³¡½Áí¼Ò´Ö¡¢°øÈþÀþÃÒÆ¬¡ÊÄ»¼è¸©¡Ë¡½ÄÅ»³´Ö¤Ç5Æü»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡JR»Í¹ñ¤â5Æü»ÏÈ¯¤«¤éÆÁÅç¡¢¹âÃÎÎ¾¸©¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ò·×²è±¿µÙ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Å·¸õ²óÉü¸å¡¢ÀþÏ©¤Ë°Û¾ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸áÁ°10»þ°Ê¹ß½ç¼¡ºÆ³«¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡JR»Í¹ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿µÙ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅÚ»¾ÀþÆÃµÞ¤¢¤·¤º¤ê¡¦¤·¤Þ¤ó¤È¤Î¹âÃÎ¡½·¦Àî´Ö¡£ÉáÄÌÎó¼Ö¤Ï¹âÃÎ¸©¤ÎÅÚ»¾Àþ°ËÌî¡½·¦Àî´Ö¡¢Í½ÅÚÀþ·¦Àî¡½¹¾Àîºê´Ö¤È¡¢ÆÁÅç¸©¤ÎÌ¶´ôÀþ°¤Æî¡½°¤ÇÈ³¤Æî´Ö¡£