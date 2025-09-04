µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã¡¡5²ó¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤â¤½¤ÎÎ¢ËÞÂÇ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤ë¡¡6²ó¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬ÍèÆü½éÃæ·ø¤Ø
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î4Æü¡¡´ôÉì¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê20¡Ë¤Ï4Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ç5²óÉ½¤«¤éÃæ·ø¼éÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢5²óÎ¢¤Î½éÂÇÀÊ¤ÇËÞÂÇ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï1¡½9¤Ç·Þ¤¨¤¿5²óÉ½¤ËÃæ·ø¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¼ãÎÓ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡5²óÉ½¤Ë¼éÈ÷µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢1»àËþÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿½éÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦µÈÂ¼¤Î½éµå¤òÂÇ¤Ã¤ÆÀõ¤¤±¦Èô¡£Áö¼Ô¤òÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢Â³¤¯Àô¸ý¤âÃæÈô¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤òÍèÆü½é¤ÎÃæ·ø¤ËÆþ¤ì¡¢ÀõÌî¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤¿¡£
¡¡7»î¹çÏ¢Â³¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÌî¤Ï¤³¤ÎËÞÂÇ¤Ç6ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
