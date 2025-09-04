¾´ý¡¢Æ£°æ¼·´§¤¬²¦ºÂÀïÇòÀ±È¯¿Ê¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î³¤³°ÂÐ¶É
¡¡¾´ý¤ÎÂè73´ü²¦ºÂÀï5ÈÖ¾¡ÉéÂè1¶É¤Ï4Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç»Ø¤µ¤ì¡¢¸å¼ê¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡Ê23¡Ë¡áÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡¦²¦°Ì¡¦´ýÀ»¡¦´ý²¦¡¦²¦¾¤È¤Î¼·´§¡á¤¬66¼ê¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤òÇË¤Ã¤ÆÀè¾¡¤·¤¿¡£Æ£°æ²¦ºÂ¤Î³¤³°ÂÐ¶É¤Ï2023Ç¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î´ýÀ»Àï5ÈÖ¾¡Éé°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡£
¡¡Æ£°æ²¦ºÂ¤Ïº£¥·¥ê¡¼¥º¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ËÆ£±Ã²¦¤Ï24Ç¯6·î¤Î±Ã²¦Àï5ÈÖ¾¡Éé¤ÇÅö»þ¡¢Á´È¬´§¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£°æ²¦ºÂ¤ò3¾¡2ÇÔ¤ÇÇË¤ê¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¡¢²¦ºÂ½é³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦¡£Âè2¶É¤Ï18Æü¤Ë¿À¸Í»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î³¤³°ÂÐ¶É¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎÆÈÎ©60Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿Ê¸²½¸òÎ®»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë