¡ÖÊ¿Ç¯¤Î2ÇÜ¶á¤¤Áê¾ì¡×ÌÔ½ë¤Ç²Á³Ê¹âÆ­¡È¥ì¥¿¥¹¡É¥Ô¥ó¥Á¡Ä9·îÈ¾¤Ð¤´¤í¤«¤éÃÍ²¼¤¬¤ê¤«¡¡°ìÊý¤Ç¥­¥ã¥Ù¥Ä¤¬³ä°Â¤Ç¤ªÆÀ¤Ë

4Æü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÁíºÚ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÎÅ¹¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2¼ïÎà¤Î¿·Á¯¤Ê¥ì¥¿¥¹¤¬´ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿µÒ¡§
¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¤³¤³¤Ï¥ì¥¿¥¹ÎÁÍý¤ÎÀìÌçÅ¹¡£
ÍèÅ¹µÒ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥ì¥¿¥¹¤Ç¤¹¡£
Ë¬¤ì¤¿µÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥¿¥¹¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡£¥ì¥¿¥¹¤Ï¿©¤Ù¤ë¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢°Â¤¤¤È¤¤Ë¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤ÞÌîºÚ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤·¤¿¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ì¥¿¥¹¤Ïº£¡¢ÃÍÃÊ¤¬¹âÆ¡£
¥Ô¥ó¥Á¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬2Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥¿¥¹¤Î¾®Çä²Á³Ê¤Ï1kg¤¢¤¿¤êÊ¿Ç¯¤ÎÌó2ÇÜ¤Î705±ß¡£
ËèÆüÌó10¶Ì¤Î¥ì¥¿¥¹¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¥ì¥¿¥¹¤Î¹âÆ¤ËÆÈ¼«¤Î¹©É×¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÚ¿©¼ò¾ì¥ì¥¿¥¹¤ä¡¦ÎëÌÚÎÊÀ±Å¹Ä¹¡§
¥é¥ó¥Á¤À¤±¤Î±Ä¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Î±Ä¶È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç»È¤¦Êª¤ò¤¦¤Þ¤¯¥é¥ó¥Á¤Ë²ó¤·¤Æ¡¢¥í¥¹¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ê¤¹¤ë¡Ë¡£
ÅÔÆâ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥¿¥¹¤Ï1¶Ì198±ß¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
Ê¿Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð2ÇÜ¶á¤¤Áê¾ì¡£¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¹â²¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥¿¥¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤Íßµá¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢½ë¤¯¤Æ¡£¥µ¥é¥ÀÆüÏÂ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼ûÍ×¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥¿¥¹¹âÆ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÌÔ½ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤ÊÌîºÚ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¦½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹¡§
¥ì¥¿¥¹¤¬¹âÃÍ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÕ¤Ë¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤â¤Î¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¡£
Ê¿Ç¯¤ÎÌó2ÇÜ¤Ë¹âÆ¤·¤¿¥ì¥¿¥¹¤ËÈæ¤Ù¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ï5·î¤«¤é1kg¤¢¤¿¤ê160±ßÁ°¸å¤ò¥¡¼¥×¡£
Ê¿Ç¯¤è¤ê1³ä¤Û¤É°Â¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤·¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æ¬²Á³Ê¤Ï1¶Ì100±ß¡£
Çä¤ê¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ù¥Ä¹ØÆþµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬°Â¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ã¥¥ã¥Ù¥Ä¤¬°Â¤¤¡£100±ß¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã°Â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÆ¤¹¤ë¥ì¥¿¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¥À¥¤¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·îÈ¾¤Ð¤´¤í¤«¤éÃÍ²¼¤¬¤ê¤·»Ï¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£