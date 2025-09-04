ÀäÌÇ¤Î²ÄÇ½À¹â¤¤¡Ö¥¨¥é¥Ö¥ª¥ª¥³¥¦¥â¥ê¡×¡¡´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¡¼¯»ùÅç¡¦¸ý±ÊÎÉÉôÅç
¤³¤Á¤é¤ÏÀäÌÇ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¥¨¥é¥Ö¥ª¥ª¥³¥¦¥â¥ê¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©²°µ×ÅçÄ®¤Î¸ý±ÊÎÉÉôÅç¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥³¥¦¥â¥ê¤È¤È¤â¤Ë¼«Á³´Ä¶¤ò¼é¤ë³èÆ°¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìë¶õ¤òÈô¤Ö¥¨¥é¥Ö¥ª¥ª¥³¥¦¥â¥ê¤Ç¤¹¡£
²°µ×ÅçÄ®¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢´Ä¶¾Ê¤ÈÃÏ¸µNPO¤¬´Ñ»¡²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥é¥Ö¥ª¥ª¥³¥¦¥â¥ê¤Ï¡¢¸ý±ÊÎÉÉôÅç¤È¥È¥«¥éÎóÅç¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥ª¥ª¥³¥¦¥â¥ê¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ë200É¤¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íã¤ò¹¤²¤¿Âç¤¤µ¤Ï¤ª¤è¤½60¥»¥ó¥Á¡£
1975Ç¯¤Ë¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢´Ä¶¾Ê¤Î¥ì¥Ã¥É¥ê¥¹¥È¤Ç¡Ö¶á¤¤¾Íè¡¢ÀäÌÇ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤À¸¤Êª¡×¤È¤·¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¹ÔÀ¤Î¤¿¤á¡¢´Ñ»¡²ñ¤ÏÌë9»þ¤´¤í¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ñ»¡²ñ¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿Ê¿ÀîÆ°Êª¸ø±à¤Î»ô°é°÷¡¦Âç¾Â¤µ¤ó¤â¡¢ÌîÀ¸¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¿ÀîÆ°Êª¸ø±à¡¦Âç¾ÂÈþÁï¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢¤½¤³¤Ë¡×¡Ê¥¥å¥¥å¡Ä¡Ë¡Ö¸ý±ÊÎÉÉô¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Çµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¡×
¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ë¡Ö¤¤¤ë¡¢¤¤¤ë¡×
¡ÊÅçÌ±¡Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÁ°¤â¡Ê¹â¤¤ÌÚ¤Ë¡Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊÑ¤Ê´¶¤¸¡×
¸ý±ÊÎÉÉôÅç¤Ë¤Ï¥Ôー¥¯»þ¤Î1951Ç¯¤Ë¤ª¤è¤½2000¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï86¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¨¥é¥Ö¥ª¥ª¥³¥¦¥â¥ê¤â»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅçÌ±¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë²Ì¼Â¤¬¸º¤ê¡¢¿·³Ù¤Î³èÈ¯¤Ê²Ð»³³èÆ°¤ÇÀ¸Â©´Ä¶¤Ï°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢´Ñ»¡²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¥³¥¦¥â¥ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤ê¡¢¥¨¥µ¤È¤Ê¤ë²Ì¼Â¤¬¤Ê¤ë¼ù¤ò¿¢¤¨¤¿¤ê¤È¡¢´±Ì±°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ¸î³èÆ°¤¬2012Ç¯¤«¤é¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾®³Ø3Ç¯À¸¡Ë¡ÖÆ¶·¢¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊÃæ³Ø3Ç¯À¸¡Ë¡Ö¸ý±ÊÎÉÉôÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×
¥¨¥é¥Ö¥ª¥ª¥³¥¦¥â¥ê¤ÎÊÝ¸î¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Á³´Ä¶¤ò¼é¤ë³èÆ°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
