¾®Æ°¤¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÊÆ»ØÉ¸È¯É½¤äÌÀÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×ÂÔ¤Á¤Ë¡¡¥É¥ë±ß£±£´£¸±ßÂæÁ°È¾¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¾®Æ°¤¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÊÆ»ØÉ¸È¯É½¤äÌÀÆü¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×ÂÔ¤Á¤Ë¡¡¥É¥ë±ß£±£´£¸±ßÂæÁ°È¾¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶·
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¾®Æ°¤¡£½µÁ°È¾¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¹â¤á¤¿³Æ¹ñÄ¹´üºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¤ÎÆ°¤¤Ï¼¡Âè¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï±ÑÊÆÄ¹´üºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï³µ¤Í¥×¥é¥¹·÷¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃÍÆ°¤¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤ä¤ä¥É¥ë¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï148±ßÂæÁ°È¾¤ÇÄì·ø¤¯¿ä°Ü¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ¸åÈ¾¤«¤éÁ°È¾¤Ø¤È¾®°Â¤¯¿ä°Ü¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï±ÑÄ¹´üºÄÍø²ó¤êÄã²¼¤È¤È¤â¤Ë1.34ÂæÁ°È¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ø¤È¾®¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤Ï¥æー¥í±ß¤¬172±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤¬199±ßÂæÁ°È¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ç¾®¹â¤¤Æ°¤¡£¸¶Ìý¡¦¶âÁê¾ì¤¬Ä´À°Çä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë¥É¥ë¤Ê¤É»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¤Ï¤ä¤ä¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Á£Ä£Ð¸ÛÍÑÅý·×¤ä¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ´É¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¹¤ËÃíÌÜ¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï148±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Ë°ì»þ147.80ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤â¡¢¤¹¤°¤Ë148±ßÂæ¤ËÌá¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï148±ßÂæ¤ÇÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍ148.10¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï148.41ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ÊÆºÄ¤ä±ÑºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºâÀ¯¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ë»Ô¾ì¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï³µ¤Í¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16ÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î1.1669ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¤½¤Î¸å¤Ï¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï1.1640ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤ä¤ä¾åÃÍ½Å¤¯¤â¡¢¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î172.46ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï172.93ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ172.71ÉÕ¶á¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥æー¥í¤ÏÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï1.3440ÉÕ¶á¤«¤é1.3417ÉÕ¶á¤Ø¤È¾®°Â¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È1.3459ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ£³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ë°Â¿´´¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î198.78ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¤Ï199.49ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8681¤«¤é0.8660ÉÕ¶á¤Ø¤È²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥íÇä¤ê¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£¡¡
¡¡
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢¾®Æ°¤¡£½µÁ°È¾¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¹â¤á¤¿³Æ¹ñÄ¹´üºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¤ÎÆ°¤¤Ï¼¡Âè¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤Ï±ÑÊÆÄ¹´üºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï³µ¤Í¥×¥é¥¹·÷¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃÍÆ°¤¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤ä¤ä¥É¥ë¤¬Çã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï148±ßÂæÁ°È¾¤ÇÄì·ø¤¯¿ä°Ü¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ¸åÈ¾¤«¤éÁ°È¾¤Ø¤È¾®°Â¤¯¿ä°Ü¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï±ÑÄ¹´üºÄÍø²ó¤êÄã²¼¤È¤È¤â¤Ë1.34ÂæÁ°È¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ø¤È¾®¹â¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥í¥¹±ß¤Ï¥æー¥í±ß¤¬172±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤¬199±ßÂæÁ°È¾¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ç¾®¹â¤¤Æ°¤¡£¸¶Ìý¡¦¶âÁê¾ì¤¬Ä´À°Çä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë¥É¥ë¤Ê¤É»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¤Ï¤ä¤ä¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤È¤Î£Á£Ä£Ð¸ÛÍÑÅý·×¤ä¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ´É¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸ÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¹¤ËÃíÌÜ¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×È¯É½¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï148±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Ë°ì»þ147.80ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤â¡¢¤¹¤°¤Ë148±ßÂæ¤ËÌá¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï148±ßÂæ¤ÇÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍ148.10¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤ÇÙæ¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï148.41ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ÊÆºÄ¤ä±ÑºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºâÀ¯¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ë»Ô¾ì¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤äÊÆ³ôÀèÊª¡¦»þ´Ö³°¼è°ú¤Ï³µ¤Í¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16ÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î1.1669ÉÕ¶á¤ò¹âÃÍ¤Ë¤½¤Î¸å¤Ï¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï1.1640ÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¡£¤ä¤ä¾åÃÍ½Å¤¯¤â¡¢¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î172.46ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï172.93ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ172.71ÉÕ¶á¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Ï¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥æー¥í¤ÏÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÈ¾¤Ð¤Ç¤Î¼è°ú¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï1.3440ÉÕ¶á¤«¤é1.3417ÉÕ¶á¤Ø¤È¾®°Â¤¯¿ä°Ü¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È1.3459ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ£³£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢»Ô¾ì¤Ë°Â¿´´¶¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î198.78ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¤Ë¤Ï199.49ÉÕ¶á¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï0.8681¤«¤é0.8660ÉÕ¶á¤Ø¤È²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥íÇä¤ê¡¦¥Ý¥ó¥ÉÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡£¡¡
¡¡
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ