4Æü¸á¸å6»þ»þÅÀ¤Ç¡¢ÂæÉ÷£±£µ¹æ¤ÏµÜºê¸©¤Î¤¹¤°Åì¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢£±»þ´Ö¤Ë£²£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»þ´Ö¡¢ÂçÊ¬¸©¤Î¤Û¤ÜÁ´°è¤¬É÷Â®£±£µ¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï£±£°£°£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¤ÇÂæÉ÷¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤Û¤ÉÀªÎÏ¤¬¶¯¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³èÈ¯¤Ê±«±À¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¢¤È¤Î±«±À¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÆîÉô¤Î±è´ß¤òÃæ¿´¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¿ô»þ´Ö¤Ï¸©Æâ¤Ç³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤êÂ³¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£µÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢ºÒ³²¤ÎÈ¯À¸¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£µÆü¤ÎÁáÄ«¤Ë¤Ï±«¤Î¥Ôー¥¯¤ÏÄ¶¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î±«¤Î¾ðÊó¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£