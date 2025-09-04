¡Ú²¦ºÂÀï¡ÛÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÂÐ¶É¤Ç°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤ò²¼¤·3Ï¢ÇÆ¤ØÇòÀ±È¯¿Ê
¡¡¾´ý¤ÎÂè73´ü²¦ºÂÀï5ÈÖ¾¡Éé¤Ï4Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥¢¥Þ¥é¡¦¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡¦¥»¥ó¥È¡¼¥µ¤ÇÂè1¶É¤¬»Ø¤µ¤ì¡¢3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¸å¼ê¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡Ê23¡Ë¡á²¦¾´Þ¤à7´§¡á¤¬Ä©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤ò66¼ê¤Ç²¼¤·Àè¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤ÏÇÔ¤ì¤ì¤Ð¥×¥í502ÀïÌÜ¡ÊÌ¤Êü±ÇÂÐ¶É¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤·¤Æ½é¤Î3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ë¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤®¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥À¥Ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿23Ç¯6·î5Æü¤Î´ýÀ»Àï¡ÊÂÐº´¡¹ÌÚÂçÃÏ¼·ÃÊ¡Ë¤ËÂ³¤¯³¤³°ÂÐ¶É2Ï¢¾¡¡£¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î³¤³°¤Ç¤¹¤¬¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ»Ø¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É°Ê³°¤â´Þ¤á¡¢µ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿°ËÆ£¤Ï¡Ö¡ÊÃæÈ×¤Ç¡ËÈô¼Ö¤¬Éâ¤¤¤¿¼ê¤ÎÈ½ÃÇ¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤Î³¤³°ÂÐ¶É¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Âè2¶É¤Ï18Æü¤Ë¿À¸Í»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Î¼¡Àï¤Ï9¡¢10Æü¤ÎÂè66´ü²¦°ÌÀï7ÈÖ¾¡ÉéÂè6¶É¡ÊÀÅ²¬¸©ËÒÇ·¸¶»Ô¡Ë¡£±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤È¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤Ï3¾¡2ÇÔ¤Ç¡¢6Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£