¡Ö¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬·çÇ¡¡×Ì¾¸Å²°»Ô¤Î´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤ò¤á¤°¤ë¼ýÏÅ»ö·ï ¸µÃ´Åö²ÝÄ¹¤ËÄ¨Ìò1Ç¯6¤«·î ¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯ ÄÉÄ§¶â¤ÎÍºáÈ½·è
´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¸µÃ´Åö²ÝÄ¹¤ËÍºáÈ½·è¤Ç¤¹¡£
È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤È¤·3·î¤Þ¤ÇÌ¾¸Å²°»Ô´Ñ¸÷¸òÎ®Éô¤ÎÃ´Åö²ÝÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÍ¾¡¼ùÈï¹ð¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤¬È¯Ãí¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹¹ð²ñ¼Ò¤Î¼èÄùÌò¡¢·¬¸¶À¶ÈþÈï¹ð¤«¤é11²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸½¶â¤¢¤ï¤»¤ÆÌó29Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢·¬¸¶Èï¹ð¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìó14Ëü±ß¤ÎÊÖºÑ¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿¼ýÏÅ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤ÇÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¤Î¿¹ÅçÁïºÛÈ½´±¤Ï¡Ö¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¶¯¤¤ÈóÆñ¤òÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÂçÄÍ¾¡¼ùÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò1Ç¯6¤«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¡¢ÄÉÄ§¶â¤ª¤è¤½43Ëü±ß¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£