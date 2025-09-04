¤â¤·Â¾¿Í¤Î·è¤áµå¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡Ä24Ç¯¿·¿Í²¦¤Î¡È¹äÏÓ¡ÉÅê¼ê¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Åê¼ê¤Î·è¤áµå¡ª
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¹äÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬4Æü¤Þ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖOn¡¡Base¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Åê¼ê¤Î·è¤áµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤È¥È¡¼¥¯¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃ¯¤Îµå¼ï¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£Â®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤È¥·¥ó¥«¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¹âÂ®¤ÇµÞ·ã¤ËÍî¤Á¤ëµå¼ï¡È¥¹¥×¥ê¥ó¥«¡¼¡É¤¬·è¤áµå¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¤â¤·3µå¼ïÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤Ê¤éÃ¯¤Î¤É¤Îµå¼ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥É¥Ê¡¼¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Î¥«¡¼¥Ö¤È2µå¼ï¤òÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë1µå¼ï¤È¤·¤Æ¡Ö»³ËÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤«¤Ê¡×¤Èµó¤²¤¿¡£¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¡Ö¥è¥·¤Ï95¥Þ¥¤¥ë¤¯¤é¤¤¤ÇÂ®µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤¬90¡Á92¥Þ¥¤¥ë¤ÇÅê¤²¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£