¡Ö±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¾×ÆÍ¸å¤â¡È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡É¥À¥ó¥×¥«¡¼¡Ä¼Ö¡È²¡¤·¤Ê¤¬¤é¡É400mÁö¹Ô¤¹¤ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¡¡Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô
Ê¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸÷·Ê¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¥À¥ó¥×¥«¡¼¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
¥À¥ó¥×¥«¡¼¤È¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¼Ö¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ò¥µ¡¼¥Ã¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¤Ë¥À¥ó¥×¥«¡¼¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò²¡¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç400¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤â¤Îµ÷Î¥¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¥ó¥×¥«¡¼¤È¡Ö²¡¤µ¤ì¤ë¼Ö¡×¡£
±ÇÁü¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¼Ö¤Ï´°Á´¤Ë¿¿²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÖÀþ¤ò¸Ù¤¤¤À¾õÂÖ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥À¥ó¥×¥«¡¼¡É¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Ë²¡¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Ï¡¢±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÄä¼Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Î¥À¥ó¥×¥«¡¼¤Ï¡¢¾¯¤·Àè¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÎÁ°¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÇÄä¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²Ää¼Ö¤¹¤ë¼Ö¤È¡¢¿ô½½¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ë¤¢¤ëÅ¹¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë»ß¤Þ¤ë¥À¥ó¥×¥«¡¼¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÊªÂ»»ö¸Î¤È¤·¤Æ½èÍý¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£