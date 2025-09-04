¤µ¤é¤Ð¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2016¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë²£¤Ç¥»¡¼¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¡Ê39¡Ë¤¬3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë2¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£M-1¤Ç¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Ï16Ç¯¤ÎM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·4°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¡£¡ÖºÇ½ª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç2ËÜÌÜ¡Ê¤Î¥Í¥¿¤ò¡ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¡ØÏÂµí¡Ù¤µ¤ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¾¡¤Á»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¥Û¥ó¥Þ¤Ë²£¤Ç¥»¡¼¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö·è¾¡¤Ë½Ð¤ì¤ì¤Ð¤¨¤¨¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¡×¤À¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¿¹¹áÀ¡¤È¥²¥¹¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£