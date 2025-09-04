Àîºê¤ÎÇ§²ÄÊÝ°é½êÍøÍÑ¤Î±à»ù¤é£³£²¿Í¡¢Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¡¡£µ¿ÍÆþ±¡¡¡£³¿Í¤«¤é£Ï£±£µ£·¸¡½Ð
¡¡Àîºê»Ô¤Ï£´Æü¡¢Æ±»Ô¹âÄÅ¶è¤ÎÇ§²ÄÊÝ°é½ê¤òÍøÍÑ¤¹¤ë±à»ù¤ä¿¦°÷·×£³£²¿Í¤¬Ê¢ÄË¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤òÁÊ¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡££´¡Á£µºÐ¤Î±à»ù£´¿Í¤È£²£°Âå½÷À¤Î¿¦°÷£±¿Í¤Î·×£µ¿Í¤¬Æþ±¡¡£¤Þ¤¿£±¡Á£µºÐ¤Î±à»ù£³¿Í¤ÎÊØ¤«¤éÄ²´É½Ð·ìÀÂçÄ²¶Ý£Ï£±£µ£·¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£»Ô¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¸·î£²£¹Æü¸áÁ°£±£°»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢Æ±±à¤«¤é±à»ù¤éÊ£¿ô¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ÔÊÝ·ò½ê¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£·î£´Æü»þÅÀ¤Ç¸¶°ø¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±±à¤Ï±àÆâ¤Çµë¿©¤òÄ´Íý¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤Ï£¸·î£²£±Æü¤«¤é£²£·Æü¤Þ¤Ç¤Îµë¿©¤ò¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿£¹·î£²¡¢£³¤ÎÎ¾Æü¡¢µë¿©¤ÎÄó¶¡¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËÆ±£´¡Á£¶Æü¤òµÙ±à¤Ë¤·¡¢»ÜÀßÆâ¤Î¾ÃÆÇ¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
