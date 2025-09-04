¾®ÎÓ·°¤¬´¶·ã¡Ö²ÈÊõ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ç»÷´é³¨Â£Äè¡ÖÊü¿´¾õÂÖ¤Çµ¢¤Ã¤¿¡×¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¥¨¥Ô¤âÈäÏª
ÇÐÍ¥¾®ÎÓ·°¡Ê74¡Ë¤¬4Æü¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ê33¡Ë¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡×¡Ê10·î10Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¡£¸ÍÄÍ¤«¤é²ÖÂ«¡¢ÌÚ²¼Çþ´ÆÆÄ¡Ê35¡Ë¤«¤éºîÉÊ¤ÈÆ±¤¸¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿»÷´é³¨¤ÎÂ£Äè¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤µ¤ì¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÊõ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ï¡¢ÆÈË¼¤Ç¸ÉÆÈ¤Ê»à¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥ä¥¯¥¶¤ÎÌµ´üÄ¨Ìò¼ü¡¢°¤µ×ÄÅ¤Î¿ÍÀ¸¤È°¦¤ÎÊª¸ì¡£¸½ºß¤Î°¤µ×ÄÅ¤ò¾®ÎÓ¡¢²áµî¤Î°¤µ×ÄÅ¤ò¸ÍÄÍ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤¿¡£
¾®ÎÓ¤Ï¡ÖÊü¿´¾õÂÖ¤Ç²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¾ÃÌ×¤·¤¿¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡¢Ìò¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¸«½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤³¤È¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡×¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¸ÍÄÍ¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤À¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¼Çµï¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦ºî¤êÊý¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Àè¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·°¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Î²áµî¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆó½Å¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¾è¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°¤µ×ÄÅ¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤Î¥³¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÇÄ¾¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ê39¡Ë¡¢µÜºêÈþ»Ò¡Ê66¡Ë¡¢¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê58¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£