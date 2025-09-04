¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡×É½»æ²ò¶Ø¡¡¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¿§ÇòÈþ¥Ð¥¹¥ÈÈäÏª
¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤Î20Âå¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤ë2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¾¾°æ¼îÍýÆà¼Ì¿¿½¸¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡Ù¡Ê9·î9Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¾¾°æ¤Î10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤ëÆ±½ñ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦Åì³¤ÃÏÊý¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¡£ÃÏ¸µ¤ò°¦¤·¡¢º£¤â¤Ê¤ªµòÅÀ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÈà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¼«Á³ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ë¤â½éÄ©Àï¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿åÃå¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥½¥í¶Ê¡ÖÀÖ¤¤¥Ô¥ó¥Ò¡¼¥ë¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼¡×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥«¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ°¦¸¤¤È¤ÎÌþ¤ä¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Èà½÷¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Èº£¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤¬ËþºÜ¡£10Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏ¤òÁý¤·¤¿¾¾°æ¤Î¡Èº£¡É¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦SHIBUYATSUTAYA¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë°¦ÃÎ¡¦À±Ìî½ñÅ¹¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºå¡¦ÇßÅÄÄÕ²°½ñÅ¹¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¾¾°æ¼îÍýÆà¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤«¤é10¼þÇ¯µÇ°¤Ë¤Ê¤ë9·î9Æü¤Ë2nd¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
1st¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ»þ¤Ï10Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾°æ¼îÍýÆàº£Ç¯¤Ç28ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Î10Ç¯¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤âÁý¤¨¡¢ÃÏ¸µ°¦ÃÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤È¤Ê¤ê¤Î´ôÉì¤Î»³¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì»°½Å¤Î³¤¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¼«Á³ÂÎ¤À¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Ë¤â¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤Á´¤ÆÅì³¤ÃÏÊý¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¢¤Îº¢¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤¿¤È¤³¤íÊÑ²½¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µÕ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¡£
º£¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¤Þ¤Ä¤¤¡¦¤¸¤å¤ê¤Ê
1997Ç¯3·î8Æü¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£28ºÐ¡£2008Ç¯¡¢SKE48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ·à¾ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯10·î¡¢¡Ö11ºÐ228Æü¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯¤ÇAKB48¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¡£ÁªÈ´²ó¿ô¤ÏSKE¤Ç26²ó¡¢AKB¤Ç42²ó¡£12¡Á15Ç¯¤ÏAKB48¥Á¡¼¥àK¤ò·óÇ¤¡£ÁªÈ´ÁíÁªµó¤ÏÂè1²ó¡Ê09Ç¯¡Ë¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£21Ç¯4·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£24Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ä
¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ¸µÅì³¤ÃÏÊý¤«¤éÁ´¹ñ¡¢À¤³¦¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡Ø¾¾°æ¼îÍýÆà¼Ì¿¿½¸¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
Äê²Á¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»£±Æ¡¿ÎëÌÚ¥´¡¼¥¿
¡Ú¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹ÆÃÅµ¡Û
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê»Í¤ÄÀÞ¤ê¡Ë¢¨¥é¥ó¥À¥à¤Ç50Ì¾¤Ë¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Åö¤¿¤ë
https://books.rakuten.co.jp/rb/18311699/
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
https://7net.omni7.jp/detail/1107628033
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ä
9·î13¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦SHIBUYATSUTAYA¡¡13:00¡Á
https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1181.html
9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦À±Ìî½ñÅ¹¡¡14:00¡Á
https://hoshinoshoten.jp/event/matsuijurinaevent/
9·î21Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦ÇßÅÄÄÕ²°½ñÅ¹¡¡13:00¡Á
https://store.tsite.jp/umeda/event/shop/48381-1255160705.html
The post ¾¾°æ¼îÍýÆà¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¼Ì¿¿½¸¡Ö¥¢¥¤¥ò¥·¥ë¡×É½»æ²ò¶Ø¡¡¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¿§ÇòÈþ¥Ð¥¹¥ÈÈäÏª appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.