shallm¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÙÂè6ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¡×MV¸ø³«
ºî»ìºî¶Ê¤ò¼«¤é¹Ô¤¦lia (Vo)¤Î¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èshallm¤¬ËÜÆü9·î4Æü¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÙÂè6ÏÃ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Æ±³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¡×¤Ï¡¢ËÜÆü¿¼Ìë1»þ03Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤ÎÆ±¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ªÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè6ÏÃ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢ºã¤¨¤Ê¤¤Æü¾ï¤ä¸«¤¨¤Ê¤¤ÉÔ°Â¤¬ÀÑ¤â¤ëÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ÎÃû¤·¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë²Î»ì¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¤À¡£
¤½¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î´ÆÆÄ¤Ïshun murakami¤¬Ì³¤á¤¿¡£Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡È¤¢¤Î²Æ¤Î½Ö´Ö¡É¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤È¤È¤â¤Ë·Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£shallm¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
shallm¤Ï2·î14Æü¡¢Åìµþ¡¦Spotify O-EAST¤Ç¡ãshallm ONEMAN LIVE ¡ÁNo Sweetness Within¡Á¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¡Ö²Æ¤Î°ì½Ö¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
½ë¤µ¤ËÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤é³°¤ËÂ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹½Ö´Ö¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥¤¥¹¤òÁª¤Ö¤Ò¤È¤È¤¡¢²°¾å¤Ç¸«¾å¤²¤¿Æ©¤ÄÌ¤ë¶õ¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃÇÊÒ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²Æ¤ÏÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤È²»¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤ò¤½¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡lia (Vo / shallm)
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¡×
2025Ç¯9·î4Æü(ÌÚ)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://shallm.lnk.to/cvs_icePR
²Î»ì¡§https://www.uta-net.com/song/379215/
¡¡
¢£¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÌÚÍË ¿¼Ìë0»þ58Ê¬¡¡¢¨½é²ó¤Ï7/31
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§CBC¥Æ¥ì¥Ó¥í¡¼¥«¥ë¥¨¥ê¥¢ÊüÁ÷ ¢¨¤Û¤«Ä´À°Ãæ
¢¨¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ8/8(¶â)¿¼Ìë1»þ53Ê¬¤è¤êËè½µÊüÁ÷·èÄê
ÇÛ¿®¡§TVer¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¡https://tver.jp/series/sr6aeovy8g1
À½ºî¡§API¡¿CBC¥Æ¥ì¥Ó
À½ºîÃøºî¡§¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
µÓËÜ¡§»ù¶Ì±«»Ò¡¡²ÖÅÄËã°á»Ò¡¡¤Û¤«
±é½Ð¡§º£ÏÂµª
©¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¥¥ã¥¹¥È¥Ó¥ê¥ó¥°¡§ÅçºêÍÚ¹á¡¡ISSEI¡¡½ÂÃ«¸¬¿Í¡¡Ê¡ÅÄº»µª¡¡»³Ã«²Ö½ã¡¡ÊÒ»³Ë¨Èþ¡¡²ÖÅÄÍ¥Î¤²» ¡¿ Ãæ»³Í¥ÇÏ
¸¶ºî¡§¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù
¥ä¥Á¥Ê¥Ä¡¿DPN¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤Ë¤È¤¾¡Ë
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hicbc.com/tv/moshiren/
¡¦¸ø¼° X¡§@cbc_dramatrip
¡¦¸ø¼° Instagram¡§@cbc_dramatrip
¡¦¸ø¼° TikTok¡§@cbc_dramatrip
¡¡
¢£ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡Öshallm New Single¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¡×¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¸¥ª¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î4Æü(ÌÚ) 21:00¡Á22:00
¢¨½Ð±é¤¬µÞî±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃURL¡§https://mf.awa.fm/open_shallm_0904
¡¡
¢£¡ãshallm ONEMAN LIVE ¡Á No Sweetness Within ¡Á¡ä
2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Spotify O-EAST
open16:00 / start17:00
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á°Çä ¡ï6,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
ÅöÆü ¡ï7,000(ÀÇ¹þ¡¿¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
ÀÊ¼ï¡§Á´¼«Í³
·ô¼ï¡§»æ¡¿ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ»ÍÑ¡¦Æ±¹Ô¼ÔÅÐÏ¿¤Ê¤·
È¯·ôÆü¡§¸ø±éÆü1½µ´ÖÁ°
Ç¯ÎðÀ©¸Â¡§Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
Ëç¿ôÀ©¸Â¡§FCÀè¹Ô¤Ï2Ëç¤Þ¤Ç¡¿°Ê¹ß¤ÎÀè¹Ô¤È°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï4Ëç¤Þ¤Ç
¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ¡¡https://shallm.jp/
¡¡
¢£¥é¥¤¥Ö¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¾ðÊó
¡ãLIVEHOLIC 10th Anniversary series¡ÁDiva¡Á¡ä
9·î24Æü(¿å)¡¡Åìµþ¡¦²¼ËÌÂôLIVEHOLIC¡¡
open18:30 / start19:00
½Ð±é¡§sajou no hana / shallm / IneedS(O.A.)
https://t.livepocket.jp/e/diva250924
¢¨SOLD OUT
¡¡
¢£FC¡Øsh/room(¥·¥ã¥ë¡¼¥à)¡Ù
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://shallm.jp/
Æþ²ñ¡§https://shallm.jp/about/membership
¢§²ñÈñ
·î³Û¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ödocomo¡¢au¡¢SoftBank¤Î·ÈÂÓ²ñ¼Ò·èºÑÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ç¯²ñÈñ¡§6,050±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
NEWS¡¢PROFILE¡¢DISCOGRAPHY¡¢SCHEDULE
¢§¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
TICKET¡¢MOVIE¡¢GALLERY¡¢BLOG
¡¡
¢£FC¡Øsh/room¡Ù²ñ°÷¸ÂÄê¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡ãÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ä
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î5Æü(Æü)¡¡ÅìµþÅÔÌ±¶µ²ñ
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂåÅÄ5ÃúÌÜ35¡¾2
open17:00 / start17:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡ï4,000(ÀÇ¹þ)Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨²ñ¾ì¤Ï¶µ²ñ¤Î°Ù¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼(¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë)¤Î¤ß¤ª»ý¤Á¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¶áÎÙ¤Ï½»Âð³¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç½¸¹ç»þ´ÖÄ¾Á°¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£³«¾ì¤Î10Ê¬ÄøÅÙÁ°¤«¤éÆþ¾ìÀ°Íý¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Î»þ´Ö¤Ë²ñ¾ìÁ°¤ËÎ¯¤Þ¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²ñ¾ì(¶µ²ñ)¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡shallm ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡shallm ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡shallm ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡shallm ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡shallm ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok