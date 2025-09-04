¡ÚÂæÉ÷ÂÐºö¡Û¤Ç¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤ÎÈ÷¤¨¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡Ö¿å¤ò½àÈ÷¡×¡Ä2°Ì¡Ö¿©ÉÊ¤ò½àÈ÷¡×¤ò¡Ô°µÅÝÅª¡Õ¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿ÂÐºö¤È¤Ï¡©
¡¡ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÌõ¤¢¤êÊª·ïÇã¼è¥Ê¥Ó¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëAlbaLink¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬¡¢¡ÖÂæÉ÷ÂÐºö¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯7·î26Æü¤«¤éÆ±·î27Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷500¿Í¡Ê½÷À344¿Í¡¿ÃËÀ156¿Í¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡Ö³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤ë¡×¤³¤È
¡¡3°Ì¤Ï¡Ö¿å¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡×¡Ê22.2¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÃÇ¿å¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¿å¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¿å¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÂ¿¤á¤ËÇã¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¿å¤ò¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ë¤¿¤á¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÃÇ¿å»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÍáÁå¤Ë¿å¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö¿©ÉÊ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡×¡Ê22.6¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÂæÉ÷»þ¤Ë¤ÏÉ÷¤ä±«¤¬¶¯¤¯´í¸±¤Ç¡¢Çã¤¤Êª¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¸òÄÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢Èó¾ï¿©¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢ÌµÄ´Íý¤ÇºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÄ¹´ü´Ö³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿©ÎÁ¤òÇã¤¤¹þ¤à¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡Ö²°³°¤Î²ÙÊª¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¡×¡Ê59.2¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£½Å¤¿¤¤²ÙÊª¤äÂç¤¤Ê²ÙÊª¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤ä²ÈÂ²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶á½ê¤Î¿Í¤äÄÌ¹Ô¿Í¤Ê¤É¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤Ï²°³°¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÊªÎà¤ò²°Æâ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢²óÅú¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤äÊª´³¤·´È¤ò²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¿¢ÌÚÈ¤òÅÝ¤ì¤¿¤êÍî¤Á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÄí¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Æ¡¢Èô¤Ó¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¤Î²óÅú¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÊ£¿ô¤ÎÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÂæÉ÷ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÉ÷±«¤«¤é¿Í¤ä²È¤ò¼é¤ëÈ÷¤¨¡Ù¤ÎÂ¾¡¢¡ØÃÇ¿å¤äÄäÅÅ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡Ù¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¡¢ÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£