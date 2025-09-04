ÆüËÜ¹Ò¶õ¡¡ÂÚºßÀè¤Ç°û¼ò¤·¤¿µ¡Ä¹¡¢¼ÒÆâµ¬Äê¤Ç¶Ø¼ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤âÊ£¿ô²ó¤Î°û¼ò¡Ä²ñ¼Ò¤Ç¤âÇÄ°®¤·¤¤ì¤º
¹ñºÝÀþ¤Ë¾èÌ³Í½Äê¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Îµ¡Ä¹¤¬¡¢ÂÚºßÀè¤Ç°û¼ò¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢µ¡Ä¹¤¬¶Ø¼ò¤È¤¤¤¦¼ÒÆâµ¬Äê¤ËÈ¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â10²óÄøÅÙ¡¢ÂÚºßÀè¤Ç°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÀè·î¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤ÎÃËÀµ¡Ä¹¤¬¡¢¥Û¥Î¥ë¥ëÈ¯¡¦ÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹Á¹Ô¤¤ÎÊØ¤Ë¾èÌ³¤¹¤ëÁ°Æü¡¢ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ó¡¼¥ë3ËÜ¤ò°û¼ò¤·¡¢ÅöÆü¡¢°û¼ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¿½¹ð¤·¡¢¾èÌ³¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¡¢µîÇ¯12·î¤Î°û¼òÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢ÂÚºßÀè¤Ç¤Î¶Ø¼ò¤ò¼ÒÆâµ¬Äê¤ÇÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢4Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Çµ¡Ä¹¤Ï¶Ø¼ò¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ê¹ß¤â¡¢10²óÄøÅÙ¡¢ÂÚºßÀè¤Ç°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î°ì´Ä¤Ç3ÃÊ³¬¤Ë¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤·¤¿°û¼ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×Ãí°Õ¼Ô¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡Ä¹¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Ê£¿ô²ó¤Î°û¼ò¤òµ¡Ä¹¤¬±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤º¡¢Ãí°Õ¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄã¤¤ÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ï¡¢µ¡Ä¹¤Î¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
