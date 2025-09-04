¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦Yes¡ª¶äºÂ¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÇÕ¡ÛÁ°ÅÄ¼Ó´õ¡¡3ÆüÌÜÏ¢¾¡¤Ç¥ê¥º¥à¾å¾º
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦Yes¡ª¶äºÂ¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÇÕ¡×¤Î3ÆüÌÜ¤¬¡¢4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡2022Ç¯5·î11¡Á16Æü¤ÎÅöÂç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿Á°ÅÄ¼Ó´õ¡Ê32¡áºë¶Ì¡Ë¤¬¥ê¥º¥à¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£3ÆüÌÜ4R¤Ç3¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤ò·è¤á¤ë¤È8R¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¤³¤ÎÆüÏ¢¾¡¡£ÆÀÅÀÎ¨8.60¤ÇÉÍÅÄ°¡Íýº»¤ÈÊÂ¤Ö5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¡¼¥¹Â¤¬¤¤¤¤¡£µ¡Îò°Ê¾å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¹ð¤²¤¿¡£Á°Àá¤ÎÊ¡²¬ÃË½÷WÍ¥¾¡Àï¡Ê8·î21¡Á26Æü¡Ë¤Ç¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡Öº£Àá¤Ï¶õÃæÀþ¤¬¸«¤ä¤¹¤¤¤·¡¢º£¤Þ¤ÇF2¤Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÏÉã¡Ê¸÷¾¼¡Ë¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢½éÆü¸åÈ¾¤«¤é¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4ÆüÌÜ¤Ï2¹æÄú¤Î6R¤È4¹æÄú¤Î12R¤ËÅÐ¾ì¡£Âç²ñ2V¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤Î¹¥ÏÈ¤òÁÀ¤¦¡£