È¬Ä¬´ÙË×»ö¸Î¡¡¡ÈÎ²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ê²¼¿åÆ»´ÉÉå¿©¡ÉÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ãæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Ä´ºº¤ÎÃæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¸øÉ½¤·¡¢Î²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤êÉå¿©¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤¬´ÙË×¤Î¸¶°ø¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·1·îÈ¬Ä¬»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Æ»Ï©´ÙË×¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾¼ê¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¸½ÃÏÄ´ºº¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï4Æü¡¢Ä´ºº¤ÎÃæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¸øÉ½¤·¡¢Î²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤êÉå¿©¤·¤¿²¼¿åÆ»´É¤¬´ÙË×¤Î¸¶°ø¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Ç¤Ï¡¢Î²²½¿åÁÇ¤Ë¤è¤ê²¼¿åÆ»´É¤¬ÆâÉô¤«¤éÉå¿©¤·¤¿¤³¤È¤Ç²¼¿åÆ»´É¤Ë·ä´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î·ä´Ö¤«¤éÅÚº½¤¬²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤ËÎ®½Ð¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¶õÆ¶¤¬È¯À¸¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¶õÆ¶¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÆ»Ï©´ÙË×¤¬È¯À¸¤·¤½¤Î¸å¡¢²¼¿åÆ»´É¤¬Êø²õ¤·¤¿¤«¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤¬Êø²õ¤·¤¿¸å¤ËÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤¿¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÏÇ¯Æâ¤ËºÇ½ª·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£