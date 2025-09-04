¡Úµð¿Í¡Û4²ó¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î°ìµó7¼ºÅÀ¡¡Àô·½Êå¤¬Â¼¾å½¡Î´¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÆ§¤óÄ¥¤ì¤º¡¡ËôÌÚ¤â¥×¥í½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í - ¥ä¥¯¥ë¥È(4Æü¡¢´ôÉì¡¦¤®¤Õ¤·¤óÄ¹ÎÉÀîµå¾ì)
µð¿Í¤ÏÀô·½ÊåÅê¼ê¤¬4²óÅÓÃæ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¾å¤¬¤ë¤â¡¢1²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ4ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀôÅê¼ê¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î4²ó¡¢1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éÀèÈ¯¡¦ËôÌÚÅ´Ê¿Åê¼ê¤Î¸å¤ò¼õ¤±ÅÐÈÄ¡£
¤·¤«¤·¡¢Ä¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Ë¤Ï³°³Ñ¹â¤á¤Î½Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤é¤ì¡¢ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£
¤½¤Î¸å¤Î2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡¢µÈÂ¼¹×»ÊÏºÅê¼ê¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤Ï¤³¤Î²ó7ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£
5²ó¤âÂ³Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀôÅê¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÀôÅê¼ê¤Ï1²ó¤È2/3¤òÅê¤²¡¢4¼ºÅÀ¡¢Èï°ÂÂÇ5¡¢»Í»àµå2¤È¤¤¤¦ÅêµåÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÀèÈ¯¤ÎËôÌÚÅê¼ê¤â3²ó1/3¤ò5¼ºÅÀ¤Ç¡¢¥×¥í½é¾¡Íø¤Ï¤ª¤¢¤º¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£