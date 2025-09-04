ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ö¸ÍÄÍ¤¯¤ó¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¡×È¯¸À¤Ë¡¡¡Ö°¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËþÅç¤Ò¤«¤ê¡Ê39¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡×¡Ê´ÆÆÄÌÚ²¼Çþ¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï2016Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖONE¡¡PIECE¡¡FILM¡¡GOLD¡×¤Ç²ÎÉ±¡¦¥«¥ê¡¼¥ÊÌò¤òÌ³¤á¤Æ°ÊÍè¡£¡ÖÀ¼¤Î¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡Ö8Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤ËèÆü²¿¤«¤·¤é¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈºÆÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËþÅç¤Ï¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤ò¼õ¤±ÆÈË¼¤Ç¸ÉÆÈ¤Ê»à¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÏ·¿ÍÌò¤Ç¼ç±é¤·¤¿¾®ÎÓ·°¡Ê74¡Ë¡¢²ñÏÃ¤¬½ÐÍè¤ë¥Û¥¦¥»¥ó¥«Ìò¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê58¡Ë¤é¶¦±é¼Ô¤ÎÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¾®ÎÓ¤¬±é¤¸¤¿Ï·¿Í¤ÎÀÄÇ¯»þÂå¤òÌ³¤á¤¿¸ÍÄÍ½ãµ®¡Ê33¡Ë¤Î¡Ö¶õ¤Ã¤Ý¤ÊÀ¼¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ËþÅç¤Ï¡Ö¤à¤«¤·²¿¤«¤Ç¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤â¡Ø¶õ¤Ã¤Ý¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¡¼¤ó¤Ë¤â¹Í¤¨¤Ê¤¤¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡È¾Î»¿¡É¤¹¤ë¤È¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¯²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò»¡¤·¤¿¸ÍÄÍ¼«¤é¡Ö°¸ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£
¡¡ËþÅç¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¸ÍÄÍ¤Ï¡Ö¶õ¤Ã¤Ý¤À¤±½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼èºà¿Ø¤Ëº©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï10·î10Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£