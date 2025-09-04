°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ÈÀä¶«¥¹¥¤¥ó¥°¡É¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë¡Ö¤Ï¤ä¤¹¤®¤À¤í¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä 3¡Ý0 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î3Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¿¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¡ÈÀä¶«¥¹¥¤¥ó¥°¡É¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡¢ÊÑÂ§º¸ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡Èµ¬³Ê³°¡É¤Î¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÆÍÁ³¤ÎÅÐÈÄ²óÈò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤··ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬0¡¼3¤È3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÉ½¡¢1»àÌµÁö¼Ô¤Î¾ìÌÌ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â½ÐÎÝ¤·¤Æ¸åÂ³¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÊÑÂ§º¸ÏÓ¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¡¢¥·¥¹¥¯¤Î¥«¥¦¥ó¥È1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î3µåÌÜ¤ò¥¹¥¤¥ó¥°¡£Æâ³Ñ¤òÂç¤¤¯Ù±¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Ð¥Ã¥È¤Îº¬¸µÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¤¢¡¼¤¤¤Æ¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î½Ö´Ö¤ËÀä¶«¡£ÂÇµå¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹Á°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤ÎÅö¤¿¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥É¥´¥í¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÏÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ç°ìÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¡¢´Ö°ìÈ±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥»¡¼¥Õ¤Ë¡£¤³¤ì¤¬ÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¥Ù¥ó¥Á¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍ×µá¤·¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î²÷Â¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î"Àä¶«ÆâÌî°ÂÂÇ"¤Ë¡¢ABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Æ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¤ÊÃ«¡×¡Ö¤Ï¤äw¡×¡ÖÄË¤¤¤Î¤Ë¤è¤¦Áö¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤Î¤ËÂ®¤¤¾Ð¡×¡Ö¤Ï¤ä¤¹¤®¤ä¤í¡×¡ÖÄË¤Ã¤Æ¤¨¤¨¤Ã¤Æ¶«¤ó¤À¡×¡Ö¤Ï¡©ÀäÂÐ¥¢¥¦¥È¤ä»×¤¦¤¿¡×¡Ö¥À¥Ã¥·¥åÃ«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÊü¤Ã¤¿¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤Ç¤Ï¡¢²Ì´º¤Ë¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤â¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤âÂ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÂ³¤¬ÅÝ¤ì¡¢¤³¤Î²ó¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÌµÆÀÅÀ¡£È¿·â¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë