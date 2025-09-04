¿·ÂÎÁà¡¡Â¼ÅÄÍ³¹áÎ¤»á¤¬¶¯²½ËÜÉôÄ¹Â³Åê¤Ø¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡õÁª¼ê¤È¤Î´Ø·¸À²þÁ±¡¡ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¡ÖÆÃÃÊ¤ÎÌäÂêÅÀ¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂÎÁà¶¨²ñ¤Ï£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿·ÂÎÁàÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂ¼ÅÄÍ³¹áÎ¤»á¤ÎÂ³Åê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££²·î²¼½Ü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ØÆ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÌäÂê¤ò´ü¤Ë¡¢£µ·î¤«¤é¶¯²½ËÜÉô¤Ï»ÃÄêÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£¸·î£²£´Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤ËººÄê²ñµÄ¤òÀßÃÖ¤·¡¢»ÃÄêÁÈ¿¥¤òµÒ´ÑÅª¤ËÉ¾²Á¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÆüËÜÀª½é¤ÎÃÄÂÎÁí¹ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¹¥·ë²Ì¡¢Îý½¬»þ¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤Î´Ø·¸À¸þ¾å¤Ê¤É¡Ö¶¥µ»ÎÏ¡×¡¢¡Ö´Ø·¸À¡×¡¢¡Ö¾ÍèÀ¡×¤Î£³ÅÀ¤«¤éÂ³Åê¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Öº£¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¼çÂÎÅª¤ËÎý½¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ¼ÅÄËÜÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¡¢ÆÃÃÊ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£